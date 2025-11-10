Secciones
SociedadActualidad

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 9 de noviembre?

Se realizó un nuevo sorteo del Tuqui 10, en el que se encontraba en juego el premio de más de $88 millones.

Sorteo del Tuqui 10 del 9 de noviembre Sorteo del Tuqui 10 del 9 de noviembre
Hace 37 Min

Este domingo 9 de noviembre se realizó el tradicional sorteo del Tuqui 10 que se hace semana a semana. Para la última edición del premio de la Caja Popular de Ahorros se encontraba en juego un pozo de $88 millones, pero el premio millonario quedó vacante al no encontrar un ganador.

Sin embargo, sí salieron ganadores en las categorías “Número de Cartón” (10 ganadores de $500.000), “Sorteo Especial” (cinco ganadores de $150.000) y “Seguro Sale”. En la última categoría salió un ganador de San Miguel de Tucumán que se llevó más de $6 millones.

El próximo sorteo será el domingo 16 de noviembre con el cartón verde. El pozo millonario se posicionó en $107.286.578,59 y el “Seguro Sale” en $7.255.434..

Sorteo del Tuqui 10 Sorteo del Tuqui 10

Cómo se juega al Tuqui 10

El juego consta de tres etapas. El primer premio es el “Tuqui 10”, donde se sortean 10 bolillas (el cartón trae 10 números) sobre un universo de 22 bolillas, numeradas del 1 al 22.

El segundo se llama “Seguro Sale” (que siempre tendrá un ganador), donde se hace un sorteo con 10 bolillas, si queda vacante se sortea una más y, si aún sigue vacante, el sorteador electrónico lanza un número de cartón.

El tercero se llama "Número de cartón" y en él se sortean 10 premios por número de cartón, de $300.000 para cada ganador. En el cuarto por "Cuponera" Se sortean 5 premios con los cartones no premiados del sorteo anterior. Los ganadores participan por diversas recompensas.


Temas Tuqui 10
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo mantener tu auto: el truco de limpieza con vinagre que desconocías

Cómo mantener tu auto: el truco de limpieza con vinagre que desconocías

Adiós a las modas 2025: la lista de tendencias que desaparecen el próximo año

Adiós a las modas 2025: la lista de tendencias que desaparecen el próximo año

¿Por qué recomiendan tirar orégano en el desagüe?: el extraño truco que soluciona un gran problema en el hogar

¿Por qué recomiendan tirar orégano en el desagüe?: el extraño truco que soluciona un gran problema en el hogar

Alerta amarilla en cuatro provincias por tormentas fuertes con lluvias intensas

Alerta amarilla en cuatro provincias por tormentas fuertes con lluvias intensas

Día del Bancario Argentina: ¿abren los bancos el 6 de noviembre?

Día del Bancario Argentina: ¿abren los bancos el 6 de noviembre?

Lo más popular
Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán
1

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán

Las avenidas de Tucumán que no se hicieron y otras a medio camino
2

Las avenidas de Tucumán que no se hicieron y otras a medio camino

La voluntad de una joven derivó en una adopción poco tradicional en Concepción
3

La voluntad de una joven derivó en una adopción poco tradicional en Concepción

El tenis decidió traer los grandes eventos que Tucumán estaba dejando pasar
4

El tenis decidió traer los grandes eventos que Tucumán estaba dejando pasar

Vibe Coding es la palabra del año y estos son los motivos por los que deberías saber su significado
5

Vibe Coding es la palabra del año y estos son los motivos por los que deberías saber su significado

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera
6

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera

Más Noticias
Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

Horóscopo: ¿cuáles son los signos que tendrán sorpresas esta semana de noviembre?

Horóscopo: ¿cuáles son los signos que tendrán sorpresas esta semana de noviembre?

La cautelar que censura a CCC fue tildada de “aberrante” e “inconstitucional”

La cautelar que censura a CCC fue tildada de “aberrante” e “inconstitucional”

Vacaciones de empleadas domésticas: seis derechos que tenés y no sabías

Vacaciones de empleadas domésticas: seis derechos que tenés y no sabías

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir

Tormentas y alerta naranja para este jueves: cuáles serán las zonas más afectadas del país

Tormentas y alerta naranja para este jueves: cuáles serán las zonas más afectadas del país

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Comentarios