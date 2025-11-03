Secciones
Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 2 de noviembre?

Se realizó el primer sorteo del mes con un pozo de más de $70 millones.

Hace 1 Hs

Este domingo 2 de noviembre se realizó el tradicional sorteo del Tuqui 10 que se hace cada semana. Para la última edición del premio de la Caja Popular de Ahorros, se encuentra en juego un pozo de $70.793.254,75. Pero el premio millonario quedó vacante, por lo que incrementó para el próximo sorteo.

Sin embargo, sí salieron ganadores en las categorías “Número de cartón” (10 ganadores de $500.000) y “Seguro Sale”. En la última categoría, se encontraron dos ganadores del premio de $6.074.328,75: uno de Yerba Buena y uno de Tafí Viejo.

El próximo sorteo se realizará el domingo 9 de noviembre con el cartón violeta. El pozo millonario escaló y se posicionó en $88.422.444,25, mientras que el “Seguro Sale”, en $6.780.457,50.

Cómo se juega al Tuqui 10

El juego consta de tres etapas. El primer premio es el “Tuqui 10”, donde se sortean 10 bolillas (el cartón trae 10 números) sobre un universo de 22 bolillas, numeradas del 1 al 22.

El segundo se llama “Seguro Sale” (que siempre tendrá un ganador), donde se hace un sorteo con 10 bolillas, si queda vacante se sortea una más y, si aún sigue vacante, el sorteador electrónico lanza un número de cartón.

El tercero se llama "Número de cartón" y en él se sortean 10 premios por número de cartón, de $300.000 para cada ganador. En el cuarto por "Cuponera" Se sortean 5 premios con los cartones no premiados del sorteo anterior. Los ganadores participan por diversas recompensas.

