Hugo Colace, luego de que Atlético aseguró la permanencia: “Estos jugadores se merecían este triunfo”

El entrenador respiró aliviado tras la victoria que, además, dejó al equipo en carrera por llegar a los playoffs.

La noche fue de desahogo, y Hugo Colace lo entendió así. Cuando terminó la conferencia, el DT ya no necesitó esconderlo. El triunfo no sólo significó tres puntos y un cierre matemático de la pelea por la permanencia. Fue un alivio; y también una validación.

En la sala de prensa, todavía con la adrenalina en la voz, el entrenador admitió que la victoria 2-1 ante Godoy Cruz tuvo un condimento emocional inevitable. “El equipo jugó con el corazón. En este momento no es fácil jugar en casa. La gente ayudó muchísimo; ese empuje nos hizo ganar el partido”, expresó.

Colace eligió abrazar el pragmatismo. Volvió a confiar en referentes, puso al “Bebe” Acosta otra vez en el centro del medio campo y sostuvo que, en este contexto, la estética no se negocia. “Nos gustaría jugar mejor, sí. Pero estos muchachos se merecían este triunfo. Se merecían ganar en casa y festejar con la gente”, subrayó.

El DT insistió en que el grupo le respondió. “En poco tiempo me están dando un feedback espectacular. Me están respondiendo a todo lo que les pido”, lanzó.

La otra arista de la noche tuvo nombre propio: los juveniles. Luciano Vallejo y Carlos Abeldaño tuvieron minutos y Colace lo tomó como símbolo. "Vienen de un proceso importante. Todavía son chicos, pero están preparados para estos partidos. Entraron en una situación muy difícil y respondieron”, dijo antes de referirse a los referentes. “Son la bandera de este club. Tenían que estar. Independientemente de si venían con poco rodaje o con molestias, ellos estaban disponibles. Y llevaron al grupo para adelante”.

Sobre el significado de lo conseguido, no tuvo vueltas. "Tomamos conciencia. Sabíamos que era una final y la jugamos como tal”, concluyó.

La frase resume la noche. Atlético no lució, no enamoró desde la pelota. Pero ganó, aseguró la categoría y se permitió un respiro. Después de semanas de fuego interno, la victoria fue, sobre todo, un acto de supervivencia.

Temas San Miguel de TucumánClub Deportivo Godoy CruzLiga Profesional de FútbolHugo ColaceTorneo Clausura 2025Carlos Abeldaño
