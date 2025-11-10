Hugo Colace, luego de que Atlético aseguró la permanencia: “Estos jugadores se merecían este triunfo”

La otra arista de la noche tuvo nombre propio: los juveniles. Luciano Vallejo y Carlos Abeldaño tuvieron minutos y Colace lo tomó como símbolo. "Vienen de un proceso importante. Todavía son chicos, pero están preparados para estos partidos. Entraron en una situación muy difícil y respondieron”, dijo antes de referirse a los referentes. “Son la bandera de este club. Tenían que estar. Independientemente de si venían con poco rodaje o con molestias, ellos estaban disponibles. Y llevaron al grupo para adelante”.