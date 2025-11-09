Secciones
Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz 2-1 y se aseguró la permanencia en Primera

Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz 2-1 y se aseguró la permanencia en Primera Foto de Osvaldo Ripoll/LA GACETA.

Juan Morán, en propia puerta, y Marcelo Ortíz marcaron para el "Decano". Descontó Andino.

Hace 2 Hs
23:32 hs

Final del partido

El "Decano" ganó 2-1 y seguirá otra temporada en Primera División.

23:14 hs

Descuenta Godoy Cruz

79': la pelota se le escapó a Mansilla y Andino descuenta para el "Tomba". 

23:13 hs

Doble cambio en Atlético

Ingresan Abeldaño y Godoy, mientras que se retiran Laméndola y Ruiz Rodríguez. 

23:05 hs

Otro fuera de juego para el "Loco" Díaz

70': el delantero remató al arco, pero todo estaba invalidado.

23:03 hs

Gol de Atlético

68': Marcelo Ortíz ganó de cabeza tras un tiro libre y el "Decano" vence 2-0.

22:47 hs

Godoy Cruz lo intenta

53': Altamira remató al arco pero la pelota se fue muy por arriba del travesaño.

22:42 hs

Amarilla para Marcelo Ortíz

48': el defensor le cometió infracción a Auzmendi.

22:39 hs

Comenzó el segundo tiempo en el Monumental

Atlético vence 1 a 0 a Godoy Cruz y asegura la permanencia.

22:22 hs

Final del primer tiempo

El "Decano" vence a Godoy Cruz 1-0.

22:05 hs

Tarjeta amarilla en Godoy Cruz

31': Vicente Poggi cometió una infracción sobre Leandro Díaz y vio la cartulina. 

22:04 hs

Godoy Cruz pide penal por una mano en el área

El plantel del "Tomba" le reclamó al árbitro, pero el contacto fue leve.

22:03 hs

Gol de Atlético Tucumán

Juan Morán, en contra, marcó para el "Decano".

21:48 hs

Amarilla para el "Loco" Díaz

El delantero del "Decano" se ganó la tarjeta.

21:43 hs

Tiro libre para Godoy Cruz

10': Ortíz dejó la pierna sobre Ausmendi y hay tiro libre.

21:41 hs

Falta en ataque y tiro libre para Atlético

21:41 hs

Remate de Fernández y córner para Godoy Cruz

El volante probó al arco y la pelota rebotó en Marcelo Ortíz.

21:38 hs

El "Tomba" se acerca

5': Godoy Cruz tuvo un córner a favor, pero Martínez despejó la pelota.

21:36 hs

Comenzó el partido

Se disputan los primeros minutos del duelo en el "José Fierro".

21:18 hs

"11" titular de Godoy Cruz

21:07 hs

"11" confirmado para Atlético

20:46 hs

El plantel ya se encuentra en el "José Fierro"

20:45 hs

El "Decano" va con la alternativa

20:44 hs

Todo listo en el "Tomba"

20:06 hs

Los elegidos por Omar Asad para el duelo de esta noche

20:06 hs

Los convocados del "Decano"

Lo que tenés que saber

El “Decano” necesita ganar esta noche para asegurarse matemáticamente la permanencia en la máxima categoría. Si empata, deberá esperar otros resultados.

Temas Club Deportivo Godoy CruzGuillermo AcostaLeandro DíazJosé FierroClub Atlético TucumánAtlético TucumánDecanoHugo Colace
