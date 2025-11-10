Atlético explotó en un abrazo y en insultos a la dirigencia: alivio y bronca en una misma noche

El equipo de Hugo Colace se impuso con goles de Juan Morán, en contra, y Marcelo Ortíz, para cerrar un triunfo que valió una temporada entera. Apenas terminó el partido, los jugadores se desplomaron en el césped. Se buscaron, se abrazaron y miraron hacia la tribuna de la Chile, donde la hinchada gritaba como si hubiera ganado un torneo. Era el desahogo de todos: futbolistas, cuerpo técnico y miles de hinchas que durante días sintieron el peso del miedo.