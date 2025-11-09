Cómo hizo Atlético Tucumán para ganar cuando no podía fallar: claves tácticas de la esperada salvación

Hay triunfos que no se escriben en base a belleza, sino que se los construye con temple. Y el de Atlético sobre Godoy Cruz pertenece a ese grupo de victorias que no se explican desde la estética, sino a partir del instinto de supervivencia. Ganó 2-1 el “Decano” y se salvó del descenso en un partido en el que transpiró nervios, en el que derramó tensión; pero sobre todo en el que puso todo su carácter sobre la mesa. Claro, esta vez fue el triunfo del coraje sobre el miedo.