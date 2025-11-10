Israel recupera el cuerpo de un rehén argentino

Su cuerpo permaneció en Gaza más de dos años. La devolución se concretó junto con la entrega del cuerpo de Goldin, teniente del ejército israelí, capturado y asesinado por Hamas durante la guerra de 2014. Según el grupo islamista, sus restos fueron hallados en un túnel en Rafah y entregados a la Cruz Roja para su traslado a Israel.