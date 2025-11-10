Israel recupera el cuerpo de un rehén argentino

TEL AVIV.- El gobierno de Israel confirmó este fin de semana la recuperación de los cuerpos de dos rehenes fallecidos en Gaza: el israeloargentino Lior Rudaeff, de 61 años, y el soldado Hadar Goldin, muerto en 2014 durante una operación militar en Rafah. Ambos cuerpos fueron entregados por los movimientos palestinos Hamas y Yihad Islámica, como parte del acuerdo vigente desde octubre.
Rudaeff, padre de cuatro hijos y nacido en Argentina, fue asesinado el 7 de octubre de 2023, cuando defendía su kibutz Nir Yitzhak del asalto de milicianos de Hamas.
Su cuerpo permaneció en Gaza más de dos años. La devolución se concretó junto con la entrega del cuerpo de Goldin, teniente del ejército israelí, capturado y asesinado por Hamas durante la guerra de 2014. Según el grupo islamista, sus restos fueron hallados en un túnel en Rafah y entregados a la Cruz Roja para su traslado a Israel.
A cambio, Israel entregó los cuerpos de 15 palestinos que permanecían en su poder, en cumplimiento de los términos del acuerdo mediado por Estados Unidos. El pacto establece que por cada israelí fallecido repatriado, Israel devolverá a las autoridades gazatíes los cuerpos de 15 palestinos muertos desde el inicio de la guerra.
Hamas ya ha devuelto 24 de los 28 cuerpos de rehenes comprometidos en el marco del alto el fuego. Entre ellos hay 20 israelíes y cuatro ciudadanos extranjeros. El movimiento islamista aún debe entregar los restos de cuatro israelíes y un trabajador tailandés.
Celebración
Desde Tel Aviv, el Foro de las Familias de los Rehenes celebró la repatriación de Rudaeff, a quien describió como un hombre solidario y comprometido con su comunidad. “Pese al dolor, reconforta en cierta medida a una familia que vivió más de dos años de angustia e incertidumbre”, señaló en un comunicado.
El primer ministro Benjamin Netanyahu reiteró que su gobierno “no transigirá hasta que el último rehén vuelva a casa”, mientras que el ejército israelí acusó a Hamas de obstaculizar las devoluciones. El grupo islamista respondió que muchos cuerpos permanecen bajo los escombros en Gaza, devastada por los bombardeos.
Pese a algunos incidentes, la frágil tregua se mantiene. El ataque de Hamas de octubre de 2023, que desató la guerra, dejó 1.219 muertos en Israel, en su mayoría civiles. Desde entonces, más de 69.000 palestinos han muerto en la Franja, según el Ministerio de Salud de Gaza, cifra considerada fiable por la Organización de Naciones Unidas.