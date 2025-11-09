Secciones
El miércoles, Milei define el monto del aguinaldo para jubilados: de cuánto será y cuándo se paga

El Gobierno espera el dato de inflación de octubre para fijar el aumento previsional de diciembre y calcular el Sueldo Anual Complementario (SAC) que beneficiará a más de 7 millones de jubilados y pensionados.

Hace 1 Hs

El Gobierno nacional definirá este miércoles el monto del aguinaldo para jubilados y pensionados, una vez que el INDEC publique el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, la última variable que falta para determinar el incremento de diciembre.

De acuerdo con la fórmula de movilidad vigente, los haberes previsionales se actualizan todos los meses según la inflación de dos meses atrás, por lo que el dato de octubre será clave para establecer el nuevo valor del haber mínimo y, en consecuencia, el medio aguinaldo que pagará la ANSES antes de fin de año.

De cuánto será el aumento de diciembre para jubilados

Según estimaciones de consultoras privadas, el incremento previsional rondaría el 2,1%, aunque el número final será confirmado por el INDEC tras la publicación del índice inflacionario.

Con ese porcentaje, el haber mínimo bruto pasaría a ubicarse cerca de $340.000, mientras que el medio aguinaldo sería de aproximadamente $170.000.

De mantenerse el bono de $70.000 —sin retroactividad—, los jubilados que cobran la mínima recibirían un ingreso total estimado de $580.000 brutos en diciembre, sumando aumento, aguinaldo y bono.

Cuándo se paga el aguinaldo y el bono de jubilados

La ANSES realizará el pago de los tres conceptos (aumento, aguinaldo y bono extraordinario) en una única liquidación, cuyo cronograma comenzará el 9 de diciembre con los documentos terminados en 0 y finalizará el 23 de diciembre.

El organismo previsional publicará el detalle de los montos definitivos una vez que el INDEC oficialice el dato de inflación de octubre.

De confirmarse las proyecciones, este cierre de año sería uno de los más altos en términos de ingresos para los jubilados desde la implementación de la movilidad mensual.

Cuántos jubilados recibirán el aguinaldo de diciembre

Más de 7 millones de jubilados y pensionados serán beneficiarios del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al segundo semestre del año. El pago se sumará al refuerzo adicional que el Gobierno viene otorgando desde agosto para compensar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.

