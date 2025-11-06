Se define el Regional Federal Amateur

Son tiempos de definición en el Regional Federal Amateur. La cuarta fecha - primera del desquite- de la Región Norte inicia este viernes desde las 18 en Ranchillos, con San Antonio y San Pablo como protagonistas. Agustín Marco será el árbitro del encuentro.
El "Sello Rojo" arriba al compromiso luego de empatar 1-1 en casa ante Sacachispas. Por otro lado, los "paulistanos" vienen de una fecha libre, habiendo ganado sus últimos dos encuentros, ambos por 1-0. En caso de lograr otro triunfo en su visita a Ranchillos, el conjunto dirigido por Alejandro Bernat se clasificará a la próxima fase de la competencia.
Posibles formaciones
SAN ANTONIO: Leonardo Torres; Nahuel Herrera, Juan Cabrera, Braian Rodríguez y Leonardo Orellana; Sergio Alarcón, Joel Velárdez, Luis Suárez y Nahuel Gallardo; Samuel Villagra y Joaquín Quinteros. DT: Miguel Amaya.
SAN PABLO: Maximiliano Flores; Matías Mamani, Javier Frías, Nelson Olima y Carlos Menseguez; Mauricio Carrizo, Hasan Jadur, Gastón Cuevas y Lucas Maldonado; Ramón Cisneros y Andrés Ibáñez. DT: Alejandro Bernat.
El fixture
Por otro lado, por la zona 8, este domingo a las 11 Jorge Newberry enfrentará a Sportivo Guzmán, bajo el arbitraje de Axel Santillán. A las 17, Ateneo Parroquial Alderetes jugará frente a Central Norte, con el arbitraje de Eloy Guzmán.
Por la zona 9, a las 12, Famaillá se verá las caras con Graneros. Lautaro Cazorla dirigirá el encuentro.