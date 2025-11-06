Se define el Regional Federal Amateur

El "Sello Rojo" arriba al compromiso luego de empatar 1-1 en casa ante Sacachispas. Por otro lado, los "paulistanos" vienen de una fecha libre, habiendo ganado sus últimos dos encuentros, ambos por 1-0. En caso de lograr otro triunfo en su visita a Ranchillos, el conjunto dirigido por Alejandro Bernat se clasificará a la próxima fase de la competencia.