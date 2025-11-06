Secciones
Se define el Regional Federal Amateur

Los equipos tucumanos disputan las últimas fechas del primer desquite y definen su futuro en la competencia.

TODO POR VERSE. El Regional Federal Amateur avanza hacia instancias de definición. TODO POR VERSE. El Regional Federal Amateur avanza hacia instancias de definición. Prensa San Antonio.
Hace 1 Hs

Son tiempos de definición en el Regional Federal Amateur. La cuarta fecha - primera del desquite- de la Región Norte inicia este viernes desde las 18 en Ranchillos, con San Antonio y San Pablo como protagonistas. Agustín Marco será el árbitro del encuentro.

El "Sello Rojo" arriba al compromiso luego de empatar 1-1 en casa ante Sacachispas. Por otro lado, los "paulistanos" vienen de una fecha libre, habiendo ganado sus últimos dos encuentros, ambos por 1-0. En caso de lograr otro triunfo en su visita a Ranchillos, el conjunto dirigido por Alejandro Bernat se clasificará a la próxima fase de la competencia.

Posibles formaciones

SAN ANTONIO: Leonardo Torres; Nahuel Herrera, Juan Cabrera, Braian Rodríguez y Leonardo Orellana; Sergio Alarcón, Joel Velárdez, Luis Suárez y Nahuel Gallardo; Samuel Villagra y Joaquín Quinteros. DT: Miguel Amaya.  

SAN PABLO: Maximiliano Flores; Matías Mamani, Javier Frías, Nelson Olima y Carlos Menseguez; Mauricio Carrizo, Hasan Jadur, Gastón Cuevas y Lucas Maldonado; Ramón Cisneros y Andrés Ibáñez. DT: Alejandro Bernat.

El fixture

Por otro lado, por la zona 8, este domingo a las 11 Jorge Newberry enfrentará a Sportivo Guzmán, bajo el arbitraje de Axel Santillán. A las 17, Ateneo Parroquial Alderetes jugará frente a Central Norte, con el arbitraje de Eloy Guzmán.

Por la zona 9, a las 12, Famaillá se verá las caras con Graneros. Lautaro Cazorla dirigirá el encuentro.

