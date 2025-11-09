Tras un gran arranque, Franco Colapinto perdió ritmo y cerró 15° en el GP de Brasil

Escándalo en Interlagos: Hamilton rozó a Colapinto, fue penalizado y su carrera terminó antes de tiempo
El británico protagonizó un incidente con el argentino en la largada y recibió una sanción que arruinó su domingo en Brasil.
Enorme victoria de Norris
Norris ganó una carrera aunque nadie lo estaba mirando. Antonelli se recibió de piloto de F1 con una gran defensa sobre el tetracampeon Verstappen, que de largar último llegó al podio.
Vuelta 69
Verstappen está a distancia de DRS de Antonelli, pero no logra superar a Antonelli, que a pesar de su poca experiencia en la categoría reina, está aguantando muy bien la presión del tetracampeón.
Vuelta 66
Norris sigue cómodo arriba y Piastri está quinto, a algo más de un segundo de Russell, que encima va perdiendo ritmo. Colapinto está 15°, detrás de Alonso y con Stroll muy cerca en el P16.
Vuelta 63
En la recta principal Verstappen le muestra el auto a Russell y lo pasa antes de la S de Senna. Enorme manejo del tetracampeón, más local que nunca, para quedar tercero.
Vuelta 61
A diez giros para el final, la gestión de neumáticos es la clave para Max. La ventaja que tenía Russell se achica pero el neerlandés va con la goma roja, la que más sufre la degradación. Albon, con récord de vuelta, pasa a Colapinto y Alonso para ser P13. El argentino queda 15°.
Vuelta 57
"No tenemos nada que perder", dice Verstappen, tras marcar el récord de vuelta y empezar a recortar la distancia con Russell, que igual está todavía un poco lejos. ¿Le alcanzarán 14 vueltas al neerlandés para al menos superar al británico de Mercedes y subirse al podio?
Vuelta 55
Mientras asoma una resolana, Verstappen para por tercera vez y cae del primer al cuarto puesto, delante de Piastri, que tiene el récord de vuelta. Colapinto sube un lugar y está 15.
Vuelta 51
Norris hace su segunda parada y Verstappen -que largó desde el pit- se transforma en el nuevo líder de la carrera. Piastri queda segundo, por delante de su compañero de equipo.
Vuelta 49
Colapinto se esfuerza. Hace el récord de vuelta y lucha por no perder el giro con Norris, que lidera la carrera en 49 vueltas. Su rendimiento le permite salir del último lugar y pasar a Tsunoda.
Vuelta 46
Colapinto está último y lejos (más de 15 segundos) de Tsunoda, que todavía debe una penalización de 10 segundos. Pero el argentino no se resigna y marca el récord de vuelta de la carrera con 1m12s816.
Vuelta 45
Cuando peleaba con Hadjar en una gran defensa, Colapinto pasa por boxes y sufre otra vez una parada muy larga de Alpine: 5s4. Cae al último puesto (P17) y muy lejos de Tsunoda.
Vuelta 41
A 30 vueltas del final, manda Norris seguido por los Mercedes de Antonelli y Russell. Verstappen, que está haciendo una carrera impresionante tras largar de boxes, pelea el cuarto lugar con Bearman. Piastri escolta al neerlandés, después de cumplir una sanción de 10 segundos en su detención en boxes. Colapinto marcha 12°, tres puestos delante de Gasly, que ya hizo una segunda parada.
Vuelta 35
Verstappen tiene que volver a parar porque esa goma roja no resiste. Es su segunda parada, ahora para poner medias y caer al puesto 12 en la mitad de la carrera. Lidera Piastri pero porque aún no paró y tiene una penalidad a cumplir. Carrera de estrategias.
Vuelta 33
Norris supera a Verstappen sin problemas y ya está tercero. Hamilton entra a boxes y Colapinto aprovecha para escalar una posición y quedar 15°.
Penalización para Hamilton
5 segundos de penalización para Lewis Hamilton por la colisión que tuvo con Franco Colapinto.
Antonelli se sigue abriendo paso
El italiano supera a Fernando Alonso y ya está en la séptima posición. El 'novato' pintó el primer sector de morado en su mejor intento.
Vuelta 22
Los brasileños entonan, como si fueran neerlandeses, Max Verstappen. El tetracampeón ya está cuarto, luego de la parada de Antonelli por voces y una gran recuperación. Colapinto está noveno, detrás de Tsunoda, que todavía debe la sanción de 10 segundos. Gasly, uno de los que ya paró, se ubica 14°.
Vuelta 19
Verstappen está imparable y ya está séptimo detrás del Williams de Albon. Colapinto marcha 10° luego de que varios pilotos hicieran las primeras paradas en boxes.
Vuelta 17
Piastri recibe una penalización de diez segundos por esa maniobra en el relanzamiento en la que tocó a Antonelli y terminó sentenciando el abandono de Leclerc. En tanto, Hamilton y Colapinto han sido "advertidos" por el contacto en la primera vuelta.
Vuelta 14
Verstappen imparable. Pasó a Hamilton y a Colapinto para quedar 14° detrás de su compañero Tsunoda, que tiene la sanción de diez segundos pendiente. Adelante no cambió nada, Norris, Piastri y Antonelli por ahora en las posiciones de podio.
Doble adelantamiento
Oliver Bearman demuestra que su ritmo en clasificación no fue coincidencia y está en la sexta posición, mientras que Verstappen hizo lo mismo con Hamilton en la batalla por la 15º posición.
Todo bajo evaluación
Los comisarios están investigando la colisión entre Piastri y Antonelli en la primera curva del trazado en la sexta vuelta.
Vuelta 13
Tsunoda, que marca 13°, adelante de Colapinto, recibe una penalización de diez segundos por el toque a Stroll en la largada.
Semáforo en verde por tercera vez en carrera
Esta vez sin ningún incidente en la salida y Lando Norris mantiene la primera posición. Oscar Piastri es segundo mientras que Kimi Antonelli lo sigue muy de cerca.
"Tengo rota la suspensión delantera", dijo Leclerc, que abandonaría
El piloto de Mónaco perdió un neumático en la vuelta 6 y se queda afuera de la carrera.
Safety Car
Hamilton también parece haber estado involucrado en un accidente. El siete veces campeón del mundo no tiene alerón delantero.
Largó el Gran Premio de Brasil de la F-1
Vuelta previa antes de la largada del Gran Premio de Brasil
Los monoplazas ya se acomodan en la grilla de largada
Los pilotos ya giran en la vuelta previa al GP de Brasil
Colapinto y Gasly, en la Driver's Parade previa al GP de Brasil
Colapinto llegó a Interlagos y firmó autógrafos
Verstappen y Ocon largarán desde el fondo
Los equipos Red Bull y Hass decidieron cambiar la unidad de potencia y otros elementos de sus monoplazas por lo que Max Verstappen y Esteban Ocon saldrán desde el pitlane en el GP de Brasil. Esta decisión benefició a Franco Colapinto, que subirá hasta el puesto 16°, después de haber clasificado 18°.
Fórmula 1: ¿a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Brasil?
La carrera de Interlagos presentará nuevos desafíos para el piloto argentino. Televisan Fox Sports y Disney+.