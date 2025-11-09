¡Lamentable final en Aguilares! Violencia, caos y partido suspendido entre Jorge Newbery y Sportivo Guzmán

El hecho ocurrió cuando el equipo arbitral, encabezado por Axel Santillán, junto a los asistentes Sebastián Romano y Lautaro Condorí, se disponía a ingresar al campo de juego para dar inicio al segundo tiempo. Desde la tribuna local, una bomba de estruendo cayó entre los árbitros. El estallido fue tan fuerte que Romano resultó el más afectado, sufriendo un cuadro de presión baja y un fuerte zumbido en el oído.