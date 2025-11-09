Secciones
DeportesFútbol

¡Lamentable final en Aguilares! Violencia, caos y partido suspendido entre Jorge Newbery y Sportivo Guzmán

Lo que debía ser un encuentro clave del Regional Federal Amateur terminó en escándalo: una bomba de estruendo lanzada desde la tribuna local impactó cerca del equipo arbitral. El asistente Sebastián Romano debió ser atendido y el partido fue suspendido.

Cuando estaba por salir a dirigir el segundo tiempo, los hinchas de Jorge Newbery lanzaron una bomba de estruendo en la puerta del vestuario. Cuando estaba por salir a dirigir el segundo tiempo, los hinchas de Jorge Newbery lanzaron una bomba de estruendo en la puerta del vestuario.
Hace 2 Hs

La mañana en Aguilares, que debía ser de fútbol, terminó otra vez manchada por la violencia. El duelo entre Jorge Newbery y Sportivo Guzmán, correspondiente a la cuarta fecha de la Zona 8 de la Región Norte del Regional Federal Amateur, fue suspendido tras un grave incidente que volvió a exponer el costado más oscuro del fútbol tucumano.

El hecho ocurrió cuando el equipo arbitral, encabezado por Axel Santillán, junto a los asistentes Sebastián Romano y Lautaro Condorí, se disponía a ingresar al campo de juego para dar inicio al segundo tiempo. Desde la tribuna local, una bomba de estruendo cayó entre los árbitros. El estallido fue tan fuerte que Romano resultó el más afectado, sufriendo un cuadro de presión baja y un fuerte zumbido en el oído.

“Estoy un poco mejor, pero todavía aturdido. La verdad que nos explotó en los pies, al policía y a mí. Fue suerte que no pasó a mayores. Si le hubiera pasado a un jugador, podría haber sido peor”, relató el asistente, visiblemente afectado, tras recibir atención médica y ser trasladado al hospital para los controles correspondientes.

El encuentro permaneció detenido durante más de 30 minutos, hasta que finalmente fue suspendido por el árbitro principal. Sin embargo, los incidentes no terminaron ahí: los disturbios se trasladaron a las tribunas y luego al campo de juego. La policía intervino con gas pimienta y balas de goma, lo que generó pánico y descontrol entre los hinchas y jugadores.

Hasta ese momento, el partido era de trámite parejo, con pocas situaciones de peligro y un 0 a 0 justo. La única modificación había sido el ingreso de Matías Olea por “Pilo” Albarracín a los 42 minutos del primer tiempo.

Ahora, el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de AFA deberá tomar intervención y determinar las sanciones correspondientes.

Temas Jorge NewberySportivo Guzmán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Recuerdos fotográficos: claroscuros de la noche de boliches en 1995
1

Recuerdos fotográficos: claroscuros de la noche de boliches en 1995

Hay más de una decena de alternativas a la 307 para subir a Tafí del Valle
2

Hay más de una decena de alternativas a la 307 para subir a Tafí del Valle

Benicio Gravier: el príncipe heredero de la moda argentina
3

Benicio Gravier: el príncipe heredero de la moda argentina

La rebelión de los bikers: una reafirmación de la conducta adolescente
4

La rebelión de los bikers: una reafirmación de la conducta adolescente

Si no hay ómnibus, buenos son los globos
5

Si no hay ómnibus, buenos son los globos

Fernando Marengo: “La sociedad eligió previsibilidad antes que un salto al vacío”
6

Fernando Marengo: “La sociedad eligió previsibilidad antes que un salto al vacío”

Más Noticias
Video: el brillante kick de Mateo Carreras que derivó en un try de Los Pumas ante Gales

Video: el brillante kick de Mateo Carreras que derivó en un try de Los Pumas ante Gales

Atlético Tucumán busca un triunfo para asegurar su permanencia en Primera

Atlético Tucumán busca un triunfo para asegurar su permanencia en Primera

“La Inimitable” y un banderazo en apoyo al plantel de Atlético Tucumán, antes de un duelo crucial

“La Inimitable” y un banderazo en apoyo al plantel de Atlético Tucumán, antes de un duelo crucial

Agenda de TV: ¿a qué hora juegan Boca Juniors y River Plate el Superclásico?

Agenda de TV: ¿a qué hora juegan Boca Juniors y River Plate el Superclásico?

Fórmula 1: ¿a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Brasil?

Fórmula 1: ¿a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Brasil?

Mirá en vivo el partido entre Argentina-Fiyi por el Mundial Sub-17

Mirá en vivo el partido entre Argentina-Fiyi por el Mundial Sub-17

Recuerdos fotográficos: claroscuros de la noche de boliches en 1995

Recuerdos fotográficos: claroscuros de la noche de boliches en 1995

Hay más de una decena de alternativas a la 307 para subir a Tafí del Valle

Hay más de una decena de alternativas a la 307 para subir a Tafí del Valle

Comentarios