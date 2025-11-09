Dua Lipa se despidió de Argentina con un sorpresivo hit de Miranda!

Como parte de su filosofía de gira, el Radical Optimism Tour de Dua Lipa incluye un gesto de respeto a la cultura musical de cada país que visita. En Buenos Aires, este tributo se duplicó, regalando dos shows inolvidables y sendos homenajes a géneros emblemáticos de la música argentina. La noche del viernes, la artista había elegido un clásico ineludible del rock nacional: la icónica "De música ligera" de Soda Stereo. En un perfecto español, la cantante introdujo el tema diciendo: "Aquí aprendí que el rock es muy fuerte en Argentina", antes de entonar el clásico de Gustavo Cerati y su banda. Ovación asegurada para la nueva reina del pop.