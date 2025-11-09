Dua Lipa se despidió de Argentina con un sorpresivo hit de Miranda!

El Estadio River Plate volvió a vibrar con el magnetismo de Dua Lipa, quien cerró su exitoso paso por Buenos Aires el sábado por la noche con la segunda fecha de su aclamado Radical Optimism Tour. Ante un público fervoroso que agotó, una vez más, la capacidad total del recinto, la artista británica ofreció un espectáculo que consolidó su estatus como un ícono global.
El show fue una reafirmación del despliegue de su gira: coreografías elaboradas, una imponente producción de nivel internacional, deslumbrantes efectos visuales y una energía que mantuvo la sintonía perfecta con sus seguidores argentinos de principio a fin.
Como estaba previsto, a las 21.30, las luces del Monumental se apagaron para dar inicio a la segunda gran noche. Las pantallas gigantes mostraron la imagen hipnótica de una ola rompiendo en cámara lenta, preludio de la tormenta pop que estaba por desatarse. La banda comenzó a tocar los primeros acordes de "Training Season" y Dua Lipa hizo su espectacular aparición en el centro del escenario, desatando una explosión de gritos de alegría que inundaron el estadio y le llegaron con fuerza a la estrella.
A lo largo de dos horas, la cantante cautivó a los más de 70 mil asistentes. Su potente voz, acompañada por un elenco de bailarines impecables, recorrió un listado de éxitos sin descanso. Canciones como "End Of An Era", "Break My Heart" y el clásico "One Kiss" mantuvieron el pulso de un setlist poderoso.
Como parte de su filosofía de gira, el Radical Optimism Tour de Dua Lipa incluye un gesto de respeto a la cultura musical de cada país que visita. En Buenos Aires, este tributo se duplicó, regalando dos shows inolvidables y sendos homenajes a géneros emblemáticos de la música argentina. La noche del viernes, la artista había elegido un clásico ineludible del rock nacional: la icónica "De música ligera" de Soda Stereo. En un perfecto español, la cantante introdujo el tema diciendo: "Aquí aprendí que el rock es muy fuerte en Argentina", antes de entonar el clásico de Gustavo Cerati y su banda. Ovación asegurada para la nueva reina del pop.
Veinticuatro horas después, la estrella británica redobló la apuesta y sorprendió al público con un tema emblemático del pop local de los años 2000.
La sorpresa final de Dua Lipa: un misterio desvelado
La gran sorpresa de la segunda noche llegó cuando Dua Lipa interpretó en vivo "Tu misterioso alguien", el tema popularizado por Miranda! -formado por Ale Sergi y Juliana Gattas-. A 15 años de su lanzamiento, esta canción sigue siendo considerada un hito dentro del pop nacional y renació con la interpretación que hizo el dúo hace pocas semanas en La Voz Argentina.
Apenas los primeros acordes comenzaron a sonar, la reacción del público fue de una explosión unánime. Los fanáticos se sumaron a la cantante, entonando la letra completa de la canción y celebrando tanto el gesto artístico como la notable perfecta pronunciación del español que exhibió la británica a lo largo de toda la interpretación.
La versión de Dua Lipa no solo sirvió como un nuevo puente de complicidad y cariño entre la artista y el público, sino que también reavivó el reconocimiento hacia Miranda! dentro del repertorio internacional. Su capacidad para incorporar el cancionero local y ejecutar cada palabra con entusiasmo y precisión consolidó una profunda comunión con sus seguidores.