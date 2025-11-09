Un pueblo escondido en el corazón del Valle de Calamuchita llama la atención de los turistas: ¿cómo se llama el lugar para visitar en verano?

Un pueblo escondido y una mina abandonada, situado en plena Sierra de los Comechingones, atrae a quienes buscan un destino de aventura. Este sitio único, conocido como Pueblo Escondido, se localiza a 25 kilómetros de Villa de Merlo, provincia de San Luis. Con una trayectoria minera muy especial y un entorno natural incomparable, esta antigua locación de extracción de tungsteno es un lugar imperdible para la gente que planea visitar la región.