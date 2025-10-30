La isla que desaparece dos veces al día: así es la vida en Mandø, el pueblo danés que resiste al mar

Un viaje por el fondo del mar

Llegar a Mandø no es tarea fácil. “Primero tienes que esperar a que baje la marea para que se despeje una carretera que va por el fondo del mar”, relata Palacios en una entrevista con ENCLAVE ODS. “Literalmente, se abre ante ti”, dice con asombro. El camino, que se extiende entre el agua y el horizonte difuso, termina abruptamente en una isla diminuta que puede recorrerse a pie en menos de una hora.