¿Cómo se ven ahora los actores de Casí Ángeles?: ¡cómo crecieron!

Lali Espósito está muy enfocada en su carrera musical. Próximamente estrenará su documental "LALI: La que le gana al tiempo" en Netflix, el cual relata su trayectoria y evolución personal y artística. Además, está finalizando su exitosa gira de conciertos en grandes escenarios, cerrando en diciembre.



La “China” Suárez está próxima a estrenar la serie de Disney, "Hija del fuego: la venganza de la bastarda" (anteriormente llamada Bastarda). Continúa con su carrera como actriz, modelo y cantante. En el ámbito personal, ha compartido publicaciones sobre su vida familiar y su estadía en Turquía junto a sus hijos y su pareja, el futbolista Mauro Icardi.



Nicolás Riera está protagonizando la obra de teatro "Sex", de José María Muscari, con la que está realizando una gira por diversas ciudades del país. Mantiene su enfoque en la actuación, explorando también el rol de productor en proyectos teatrales. En lo personal, está en pareja con la actriz Thelma Fardín.



Pablo Martínez interpretaba a Simón en la serie. Lejos de seguir los pasos de la China Suárez, Peter Lanzani o Lali, el actor decidió dar un giro radical en su vida: dejó la actuación, se alejó de los medios y construyó un camino más introspectivo, volcado a la música, la poesía y la espiritualidad.



Peter Lanzani está en una etapa de gran reconocimiento. Protagonizó la película nominada al Oscar "Argentina, 1985" e interpretó a Tadeo Vázquez en la serie de Netflix "El Reino". Actualmente, debutará como director y guionista en la biopic sobre Luca Prodan de Sumo, donde también será el protagonista.