Secciones
SociedadActualidad

¿Cómo se ven ahora los actores de Casí Ángeles?: ¡cómo crecieron!

Entre ellos se destacan figuras como Lali Espósito, Peter Lanzani, Eugenia "China" Suárez, Nicolás Riera, Rocío Igarzábal y Yeyo De Gregorio, además de muchos otros artistas.

¿Cómo se ven ahora los actores de Casí Ángeles?: ¡cómo crecieron!
Hace 1 Hs

Casi Ángeles constituyó una exitosa tira juvenil que se transmitió por Telefe. La serie comenzó su emisión el 21 de marzo de 2007 y concluyó con su cuarta temporada el 29 de noviembre de 2010. En total, la historia superó los 500 capítulos. Toda la producción estuvo a cargo de la reconocida Cris Morena.

"Sin Ley" celebra casi cuatro décadas de punk y autogestión: “Somos nuestro propio patrón”

Sin Ley celebra casi cuatro décadas de punk y autogestión: “Somos nuestro propio patrón”

Esta ficción sirvió como plataforma para el lanzamiento de muchos actores y actrices famosos en Argentina. Entre ellos se destacan figuras como Lali Espósito, Peter Lanzani, Eugenia "China" Suárez, Nicolás Riera, Rocío Igarzábal y Yeyo De Gregorio, además de muchos otros artistas.

¿Cómo se ven los actores de Casi Angeles?

La participación en MasterChef en años anteriores Celebrity de algunos ex participantes de la historia de ficción, marcó un gran punto de inflexión cómo buen cocinero amateur, en la carrera de Gastón Dalmau. Allí no solo se consagró campeón de la segunda temporada, sino que también redescubrió su gusto por la exposición frente a las cámaras. El actor reconoció cuánto extrañaba el cariño del público al experimentar ese recibimiento.

¿Cómo se ven ahora los actores de Casí Ángeles?: ¡cómo crecieron!

Desde entonces, Dalmau retomó el rumbo artístico y comenzó a involucrarse activamente en distintas producciones. Además, el actor explora nuevos formatos de comunicación, como el popular streaming. Actualmente, conduce el ciclo llamado Había que decirlo en la señal eltrece Prende.

¿Cómo se ven ahora los actores de Casí Ángeles?: ¡cómo crecieron!

Lali Espósito está muy enfocada en su carrera musical. Próximamente estrenará su documental "LALI: La que le gana al tiempo" en Netflix, el cual relata su trayectoria y evolución personal y artística. Además, está finalizando su exitosa gira de conciertos en grandes escenarios, cerrando en diciembre.

La “China” Suárez está próxima a estrenar la serie de Disney, "Hija del fuego: la venganza de la bastarda" (anteriormente llamada Bastarda). Continúa con su carrera como actriz, modelo y cantante. En el ámbito personal, ha compartido publicaciones sobre su vida familiar y su estadía en Turquía junto a sus hijos y su pareja, el futbolista Mauro Icardi.

Nicolás Riera está protagonizando la obra de teatro "Sex", de José María Muscari, con la que está realizando una gira por diversas ciudades del país. Mantiene su enfoque en la actuación, explorando también el rol de productor en proyectos teatrales. En lo personal, está en pareja con la actriz Thelma Fardín.

Pablo Martínez interpretaba a Simón en la serie. Lejos de seguir los pasos de la China Suárez, Peter Lanzani o Lali, el actor decidió dar un giro radical en su vida: dejó la actuación, se alejó de los medios y construyó un camino más introspectivo, volcado a la música, la poesía y la espiritualidad.

Peter Lanzani está en una etapa de gran reconocimiento. Protagonizó la película nominada al Oscar "Argentina, 1985" e interpretó a Tadeo Vázquez en la serie de Netflix "El Reino". Actualmente, debutará como director y guionista en la biopic sobre Luca Prodan de Sumo, donde también será el protagonista.

¿Cómo se ven ahora los actores de Casí Ángeles?: ¡cómo crecieron!

Vuelve Casí Ángeles 

El empresario Gustavo Yankelevich confirmó el regreso de la exitosa producción Casi Ángeles. Además, anticipó que la actriz y cantante Lali Espósito formará parte del elenco principal. No especificó si esta nueva producción será una serie televisiva o una obra de teatro.

Yankelevich fue consultado en el programa Algo Contigo sobre la producción que más disfrutó en su carrera. Confesó que Chiquititas fue su favorita, pues también se relaciona con su hija. Aclaró que él no producía esta ficción, sino que era director del canal.

¿Cómo se ven ahora los actores de Casí Ángeles?: ¡cómo crecieron!
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Ideas para cocinar: propuestas para alumerzo saludables para la semana

Ideas para cocinar: propuestas para alumerzo saludables para la semana

¿Cómo afecta a nuestro cerebro comer algo dulce cuando nos estresamos?

¿Cómo afecta a nuestro cerebro comer algo dulce cuando nos estresamos?

Una casa llena de dinamita: la película sobre una catástrofe que no le gustó al Pentágono, ya está en Netflix

"Una casa llena de dinamita": la película sobre una catástrofe que no le gustó al Pentágono, ya está en Netflix

Mario Pergolini vuelve a Rock & Pop después de 14 Años para un evento especial

Mario Pergolini vuelve a Rock & Pop después de 14 Años para un evento especial

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

Lo más popular
Hay más de una decena de alternativas a la 307 para subir a Tafí del Valle
1

Hay más de una decena de alternativas a la 307 para subir a Tafí del Valle

Recuerdos fotográficos: claroscuros de la noche de boliches en 1995
2

Recuerdos fotográficos: claroscuros de la noche de boliches en 1995

La rebelión de los bikers: una reafirmación de la conducta adolescente
3

La rebelión de los bikers: una reafirmación de la conducta adolescente

Benicio Gravier: el príncipe heredero de la moda argentina
4

Benicio Gravier: el príncipe heredero de la moda argentina

Si no hay ómnibus, buenos son los globos
5

Si no hay ómnibus, buenos son los globos

Fernando Marengo: “La sociedad eligió previsibilidad antes que un salto al vacío”
6

Fernando Marengo: “La sociedad eligió previsibilidad antes que un salto al vacío”

Más Noticias
Aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los salarios de noviembre y diciembre

Aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los salarios de noviembre y diciembre

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

Dua Lipa se despidió de Argentina con un sorpresivo hit de Miranda!

Dua Lipa se despidió de Argentina con un sorpresivo hit de Miranda!

Horóscopo: ¿cuáles son los signos que tendrán sorpresas esta semana de noviembre?

Horóscopo: ¿cuáles son los signos que tendrán sorpresas esta semana de noviembre?

Test de personalidad: la silla que elijas en esta imagen te dirá que cosas destacan los demás de vos

Test de personalidad: la silla que elijas en esta imagen te dirá que cosas destacan los demás de vos

La cautelar que censura a CCC fue tildada de “aberrante” e “inconstitucional”

La cautelar que censura a CCC fue tildada de “aberrante” e “inconstitucional”

Vacaciones de empleadas domésticas: seis derechos que tenés y no sabías

Vacaciones de empleadas domésticas: seis derechos que tenés y no sabías

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir

Comentarios