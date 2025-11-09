¿Cómo se ven ahora los actores de Casí Ángeles?: ¡cómo crecieron!

Casi Ángeles constituyó una exitosa tira juvenil que se transmitió por Telefe. La serie comenzó su emisión el 21 de marzo de 2007 y concluyó con su cuarta temporada el 29 de noviembre de 2010. En total, la historia superó los 500 capítulos. Toda la producción estuvo a cargo de la reconocida Cris Morena.
Esta ficción sirvió como plataforma para el lanzamiento de muchos actores y actrices famosos en Argentina. Entre ellos se destacan figuras como Lali Espósito, Peter Lanzani, Eugenia "China" Suárez, Nicolás Riera, Rocío Igarzábal y Yeyo De Gregorio, además de muchos otros artistas.
¿Cómo se ven los actores de Casi Angeles?
La participación en MasterChef en años anteriores Celebrity de algunos ex participantes de la historia de ficción, marcó un gran punto de inflexión cómo buen cocinero amateur, en la carrera de Gastón Dalmau. Allí no solo se consagró campeón de la segunda temporada, sino que también redescubrió su gusto por la exposición frente a las cámaras. El actor reconoció cuánto extrañaba el cariño del público al experimentar ese recibimiento.
Desde entonces, Dalmau retomó el rumbo artístico y comenzó a involucrarse activamente en distintas producciones. Además, el actor explora nuevos formatos de comunicación, como el popular streaming. Actualmente, conduce el ciclo llamado Había que decirlo en la señal eltrece Prende.
Lali Espósito está muy enfocada en su carrera musical. Próximamente estrenará su documental "LALI: La que le gana al tiempo" en Netflix, el cual relata su trayectoria y evolución personal y artística. Además, está finalizando su exitosa gira de conciertos en grandes escenarios, cerrando en diciembre.
La “China” Suárez está próxima a estrenar la serie de Disney, "Hija del fuego: la venganza de la bastarda" (anteriormente llamada Bastarda). Continúa con su carrera como actriz, modelo y cantante. En el ámbito personal, ha compartido publicaciones sobre su vida familiar y su estadía en Turquía junto a sus hijos y su pareja, el futbolista Mauro Icardi.
Nicolás Riera está protagonizando la obra de teatro "Sex", de José María Muscari, con la que está realizando una gira por diversas ciudades del país. Mantiene su enfoque en la actuación, explorando también el rol de productor en proyectos teatrales. En lo personal, está en pareja con la actriz Thelma Fardín.
Pablo Martínez interpretaba a Simón en la serie. Lejos de seguir los pasos de la China Suárez, Peter Lanzani o Lali, el actor decidió dar un giro radical en su vida: dejó la actuación, se alejó de los medios y construyó un camino más introspectivo, volcado a la música, la poesía y la espiritualidad.
Peter Lanzani está en una etapa de gran reconocimiento. Protagonizó la película nominada al Oscar "Argentina, 1985" e interpretó a Tadeo Vázquez en la serie de Netflix "El Reino". Actualmente, debutará como director y guionista en la biopic sobre Luca Prodan de Sumo, donde también será el protagonista.
Vuelve Casí Ángeles
El empresario Gustavo Yankelevich confirmó el regreso de la exitosa producción Casi Ángeles. Además, anticipó que la actriz y cantante Lali Espósito formará parte del elenco principal. No especificó si esta nueva producción será una serie televisiva o una obra de teatro.
Yankelevich fue consultado en el programa Algo Contigo sobre la producción que más disfrutó en su carrera. Confesó que Chiquititas fue su favorita, pues también se relaciona con su hija. Aclaró que él no producía esta ficción, sino que era director del canal.