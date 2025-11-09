Mundial Sub-17: Argentina arrolló 7-0 a Fiyi y espera rival en 16vos de final

La Selección Argentina Sub 17 cerró con una actuación arrolladora la fase de grupos del Mundial Sub 17 de Qatar 2025, al golear por 7-0 a Fiyi en el estadio Aspire Zone. El equipo dirigido por Diego Placente mostró un dominio absoluto desde el inicio y se aseguró el primer lugar del Grupo D, consolidándose como uno de los mejores clasificados a los dieciseisavos de final.