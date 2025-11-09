Secciones
Mundial Sub-17: Argentina arrolló 7-0 a Fiyi y espera rival en 16vos de final

Urial Ojeda, volante de San Lorenzo, fue la figura al anotar tres goles.

Hace 2 Hs

La Selección Argentina Sub 17 cerró con una actuación arrolladora la fase de grupos del Mundial Sub 17 de Qatar 2025, al golear por 7-0 a Fiyi en el estadio Aspire Zone. El equipo dirigido por Diego Placente mostró un dominio absoluto desde el inicio y se aseguró el primer lugar del Grupo D, consolidándose como uno de los mejores clasificados a los dieciseisavos de final.

El gran protagonista de la jornada fue Uriel Ojeda, autor de un hat-trick, acompañado por el doblete de Mateo Martínez y las conversiones de Santiago Silveira y Simón Escobar, que completaron la goleada.

Con este resultado, Argentina cerró la fase inicial con tres triunfos consecutivos: 3-2 ante Bélgica, 1-0 frente a Túnez y la contundente goleada sobre Fiyi, sumando puntaje ideal.

