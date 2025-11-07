"Sin Ley" celebra casi cuatro décadas de punk y autogestión: “Somos nuestro propio patrón”

A las puertas de cumplir 40 años de trayectoria, Sin Ley sigue en pie con la misma convicción que en los años más intensos del under argentino. El grupo punk rock, liderado por Dudu, se presentará este sábado a las 21 en el Teatro Puerto Libertad (Las Piedras 1.850), dentro de su nueva gira nacional “Chicos de mi barrio”, compartiendo escenario con El Contubernio y Los Chonis.
El tour, explican, es un homenaje a su público; a esos seguidores que los acompañaron durante casi cuatro décadas de escenarios, viajes y canciones. “Queremos que la gente se divierta, aunque sea por una hora y media o dos”.
En diálogo con LA GACETA, Dudu reflexionó sobre el largo recorrido de la banda y la vigencia de un estilo que se resiste a desaparecer. “La música me llenó por completo. A lo largo de este tiempo me dejó muchas más satisfacciones que decepciones: amistades, lugares, momentos plenos”, aseguró.
Uno de los pilares de Sin Ley fue, desde sus orígenes, la autogestión. Sin sellos ni padrinos, el grupo aprendió a sostenerse por sus propios medios. “Empezamos así porque no había nadie que pusiera un peso por nosotros. Pero aunque el camino tuvo muchas curvas, fue el mejor. Hoy, con orgullo, somos nuestro propio patrón”, dice Dudu.
El cantante admite que la longevidad de la banda nunca fue un plan. “El futuro no estaba pensado. Todo se fue dando como venía, incluso un poco a la deriva, pero así es como tenía que ser”, confiesa.
Sobre el panorama actual del punk en Argentina, Dudu es categórico: “Ya no hay un movimiento punk como antes. Todavía hay gente que lo escucha, pero al menos en Buenos Aires, todo eso ya pasó. Se puede seguir siendo punk, pero no con las consignas más radicales de antes”.
De cara al futuro, Sin Ley proyecta la grabación de nuevo material. La idea es lanzar un tema antes de fin de año, y completar entre seis y siete canciones entre enero y julio de 2026. Un nuevo paso en una historia que, como su propio nombre indica, sigue avanzando sin ley, pero con convicción.