"Sin Ley" celebra casi cuatro décadas de punk y autogestión: “Somos nuestro propio patrón”

A las puertas de cumplir 40 años de trayectoria, Sin Ley sigue en pie con la misma convicción que en los años más intensos del under argentino. El grupo punk rock, liderado por Dudu, se presentará este sábado a las 21 en el Teatro Puerto Libertad (Las Piedras 1.850), dentro de su nueva gira nacional “Chicos de mi barrio”, compartiendo escenario con El Contubernio y Los Chonis.