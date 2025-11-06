Secciones
EconomíaNoticias económicas

Vacaciones de empleadas domésticas: seis derechos que tenés y no sabías

La legislación que regula los derechos de los trabajadores de casas particulares establece puntos que tanto empleados como empleadores desconocen.

Vacaciones de empleadas domésticas: seis derechos que tenés y no sabías
Hace 1 Hs

Los y las empleadas de casas particulares tienen derecho a ser registrados mientras prestan servicios. Tener una actividad laboral formalizada les permite acceder a algunos derechos, entre los que destacan los aportes jubilatorios, seguro por accidentes de trabajo, las vacaciones pagas y la obra social. Pero dentro de la legislación que regula al personal doméstico, hay una serie de derechos que suelen pasarse por alto.

Vacaciones de empleadas domésticas: ¿cuántos días de descanso me corresponden?

Vacaciones de empleadas domésticas: ¿cuántos días de descanso me corresponden?

Registrar a una empleada doméstica es un trámite sencillo que le corresponde al empleador: puede hacerse en línea y de forma gratuita. Todos los trabajadores, sin importar la cantidad de horas de trabajo o la modalidad de trabajo que tengan, deben estar inscriptos en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca).

Vacaciones y derechos de empleadas domésticas

Las vacaciones son un derecho de todos los trabajadores, por lo que también al personal de limpieza o de tareas de cuidado le corresponden días de descanso. Según la regulación vigente, hay puntos que deben tenerse en cuenta al momento de tomarlas.

- En primer lugar, las vacaciones deben ser notificadas con al menos 20 días de anticipación. Esto implica que el empleador no puede otorgarlas en una fecha demasiado cercana al inicio de las mismas.

- Si el empleador toma vacaciones por fuera de la fecha de vacaciones del trabajador, debe pagarle esos días. Es decir que, si las fechas de vacaciones no coinciden y no se prestan servicios, la empleada doméstica debe recibir su remuneración habitual de todos modos. Por este motivo, algunos empleadores buscan que las fechas de sus vacaciones y la de sus empleados coincidan.

- Por otra parte, una vez que las vacaciones fueron otorgadas, deben pagarse. El trabajador no debe perder su remuneración por tomar días de vacaciones. El empleador debe hacer el pago antes de que estas inicien.

- Si una empleada doméstica trabajó por menos de seis meses, también tiene derecho a algunos días de descanso. La cantidad dependerá de la cantidad de semanas trabajadas.

- Las vacaciones deben otorgarse entre el 1 de noviembre de un año y el 31 de marzo del año siguiente. Pero, si el empleado o empleada solicita otra fecha, las vacaciones pueden fraccionarse.

- Si el empleador decidiera fraccionar los días de vacaciones, deberá garantizar al trabajador al menos un tercio de sus días de vacaciones correspondientes de corrido. Por ejemplo, con ocho meses de trabajo, corresponden 14 días de vacaciones. El trabajador tendrá derecho a tomar 10 días de corrido, que equivalen a la tercera parte del total de días a los que tiene derecho.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuánto cobrarán las empleadas domésticas por mes y por hora en noviembre

Cuánto cobrarán las empleadas domésticas por mes y por hora en noviembre

Vacaciones de empleadas domésticas: ¿cuántos días de descanso me corresponden?

Vacaciones de empleadas domésticas: ¿cuántos días de descanso me corresponden?

Lo más popular
Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas
1

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural
2

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir
3

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita
4

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos
5

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River
6

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River

Más Noticias
Quién se fue de Masterchef Celebrity 2025: una eliminación y sorpresa por una nueva renuncia

Quién se fue de Masterchef Celebrity 2025: una eliminación y sorpresa por una nueva renuncia

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir

Fiesta del Sánguche de Milanesa: cuánto cuestan las entradas y qué promociones hay

Fiesta del Sánguche de Milanesa: cuánto cuestan las entradas y qué promociones hay

Día del Bancario 2025: ¿por qué se celebra el 6 de noviembre?

Día del Bancario 2025: ¿por qué se celebra el 6 de noviembre?

Tormentas y alerta naranja para este jueves: cuáles serán las zonas más afectadas del país

Tormentas y alerta naranja para este jueves: cuáles serán las zonas más afectadas del país

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Los bancos permanecen cerrados hoy por el Día del Bancario

Los bancos permanecen cerrados hoy por el Día del Bancario

Fiesta Nacional del Sánguche Milanesa: fecha, entradas y cartelera de espectáculos

Fiesta Nacional del Sánguche Milanesa: fecha, entradas y cartelera de espectáculos

Comentarios