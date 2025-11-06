Vacaciones de empleadas domésticas: seis derechos que tenés y no sabías

- Si el empleador toma vacaciones por fuera de la fecha de vacaciones del trabajador, debe pagarle esos días. Es decir que, si las fechas de vacaciones no coinciden y no se prestan servicios, la empleada doméstica debe recibir su remuneración habitual de todos modos. Por este motivo, algunos empleadores buscan que las fechas de sus vacaciones y la de sus empleados coincidan.