Secciones
EconomíaNoticias económicas

Aumento para empleadas domésticas: ¿cuándo se define si se ajustan las escalas salariales?

El último aumento de las empleadas de casas particulares se aplicó en tres partes en julio, agosto y septiembre. Desde entonces, sus salarios permanecen congelados.

Aumento para empleadas domésticas: ¿cuándo se define si se ajustan las escalas salariales?
Hace 1 Hs

Después de meses con un sueldo fijo y sin variaciones, las empleadas domésticas pueden volver a ilusionarse con un aumento en su salario. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, organismo encargado de velar por las condiciones laborales de los trabajadores del rubro, fue convocada por el gobierno nacional a unas nuevas paritarias.

Vacaciones de empleadas domésticas: seis derechos que tenés y no sabías

Vacaciones de empleadas domésticas: seis derechos que tenés y no sabías

Aún no se habló de un monto específico para incrementar los salarios de los trabajadores de casas particulares. Pero durante esta mañana se llevará a cabo una reunión en la que podrá hacerse una revisión sobre los ingresos que perciben niñeras, empleadas domésticas, cocineros, cuidadores de adultos mayores y demás trabajadores que prestan servicios de cuidado.

La reunión fue convocada mediante la Resolución 2/2025 para este viernes 7 de noviembre a las 10.30 en la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Los interesados en seguirla, también podrán hacerlo de forma virtual mediante el canal de la Secretaría.

¿Cuánto cobran las empleadas domésticas en noviembre?

En los últimos dos meses hubo una inflación del 4%: 2.1% en septiembre y 1.9% en agosto. Se espera que la de octubre sea superior al 2%, por lo que cabría esperarse que estos incrementos del Índice de Precios al Consumidor sean tomados en cuenta para calcular el siguiente aumento de trabajadores de casas particulares.

Hasta no lograr un acuerdo por un nuevo incremento y un nuevo salario mínimo, las empleadas domésticas cobrarán lo que ya se había pautado. Incluso es probable que el aumento –en caso de ser acordado– aplique recién en diciembre. Mientras tanto, estos son los montos para noviembre:

Supervisor/a:

- Con retiro: $3.448,46 por hora / $433.932,78 mensual

- Sin retiro: $3.782,72 por hora / $483.589,41 mensual

Personal para tareas específicas (cocina, cuidado de personas, etc.):

- Con retiro: $3.254,78 por hora / $398.453,12 mensual

- Sin retiro: $3.567,66 por hora / $443.583,50 mensual

Caseros:

- $3.052,99 por hora / $386.076,46 mensual

Asistencia y cuidado de personas (adultos mayores, niños o enfermos):

- Con retiro: $3.052,99 por hora / $386.076,46 mensual

- Sin retiro: $3.418,85 por hora / $429.943,56 mensual

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuánto cobrará en noviembre un obrero de la construcción: las escalas salariales de Uocra

Cuánto cobrará en noviembre un obrero de la construcción: las escalas salariales de Uocra

Lo más popular
Tucumán y los payasos de un circo vacío
1

Tucumán y los payasos de un circo vacío

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber
2

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia
3

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia

Se reactivó la discusión por la reforma política: cuáles son los principales ejes en debate
4

Se reactivó la discusión por la reforma política: cuáles son los principales ejes en debate

Tres sospechosos continuarán presos por el crimen de Valeria Acevedo
5

Tres sospechosos continuarán presos por el crimen de Valeria Acevedo

El arte de comunicar el vino: la sommelier tucumana que trabajó con Laura Catena y los referentes de la viticultura argentina
6

El arte de comunicar el vino: la sommelier tucumana que trabajó con Laura Catena y los referentes de la viticultura argentina

Más Noticias
¿Te sentís agotado? Esta hierba en el mate ayuda a reducir el dolor y recuperar la energía

¿Te sentís agotado? Esta hierba en el mate ayuda a reducir el dolor y recuperar la energía

Persiste la alerta naranja por tormentas intensas: ¿qué provincias deben cuidarse?

Persiste la alerta naranja por tormentas intensas: ¿qué provincias deben cuidarse?

La cautelar que censura a CCC fue tildada de “aberrante” e “inconstitucional”

La cautelar que censura a CCC fue tildada de “aberrante” e “inconstitucional”

Vacaciones de empleadas domésticas: seis derechos que tenés y no sabías

Vacaciones de empleadas domésticas: seis derechos que tenés y no sabías

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir

Fiesta Nacional del Sánguche Milanesa: fecha, entradas y cartelera de espectáculos

Fiesta Nacional del Sánguche Milanesa: fecha, entradas y cartelera de espectáculos

Nueve provincias bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y viento zonda

Nueve provincias bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y viento zonda

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

Comentarios