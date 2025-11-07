Aumento para empleadas domésticas: ¿cuándo se define si se ajustan las escalas salariales?

¿Cuánto cobran las empleadas domésticas en noviembre?

En los últimos dos meses hubo una inflación del 4%: 2.1% en septiembre y 1.9% en agosto. Se espera que la de octubre sea superior al 2%, por lo que cabría esperarse que estos incrementos del Índice de Precios al Consumidor sean tomados en cuenta para calcular el siguiente aumento de trabajadores de casas particulares.