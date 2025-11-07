Aumento para empleadas domésticas: ¿cuándo se define si se ajustan las escalas salariales?

Después de meses con un sueldo fijo y sin variaciones, las empleadas domésticas pueden volver a ilusionarse con un aumento en su salario. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, organismo encargado de velar por las condiciones laborales de los trabajadores del rubro, fue convocada por el gobierno nacional a unas nuevas paritarias.
Aún no se habló de un monto específico para incrementar los salarios de los trabajadores de casas particulares. Pero durante esta mañana se llevará a cabo una reunión en la que podrá hacerse una revisión sobre los ingresos que perciben niñeras, empleadas domésticas, cocineros, cuidadores de adultos mayores y demás trabajadores que prestan servicios de cuidado.
La reunión fue convocada mediante la Resolución 2/2025 para este viernes 7 de noviembre a las 10.30 en la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Los interesados en seguirla, también podrán hacerlo de forma virtual mediante el canal de la Secretaría.
¿Cuánto cobran las empleadas domésticas en noviembre?
En los últimos dos meses hubo una inflación del 4%: 2.1% en septiembre y 1.9% en agosto. Se espera que la de octubre sea superior al 2%, por lo que cabría esperarse que estos incrementos del Índice de Precios al Consumidor sean tomados en cuenta para calcular el siguiente aumento de trabajadores de casas particulares.
Hasta no lograr un acuerdo por un nuevo incremento y un nuevo salario mínimo, las empleadas domésticas cobrarán lo que ya se había pautado. Incluso es probable que el aumento –en caso de ser acordado– aplique recién en diciembre. Mientras tanto, estos son los montos para noviembre:
Supervisor/a:
- Con retiro: $3.448,46 por hora / $433.932,78 mensual
- Sin retiro: $3.782,72 por hora / $483.589,41 mensual
Personal para tareas específicas (cocina, cuidado de personas, etc.):
- Con retiro: $3.254,78 por hora / $398.453,12 mensual
- Sin retiro: $3.567,66 por hora / $443.583,50 mensual
Caseros:
- $3.052,99 por hora / $386.076,46 mensual
Asistencia y cuidado de personas (adultos mayores, niños o enfermos):
- Con retiro: $3.052,99 por hora / $386.076,46 mensual
- Sin retiro: $3.418,85 por hora / $429.943,56 mensual