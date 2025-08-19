Estos son los celulares más accesibles con las mejores cámaras

Se trata de un celular gama media económico que sorprende al contar con una cámara de 200 megapíxeles. Pagando menos de $400.000 podrás capturar muy buenas fotografías de día, e imágenes que cumplen con buena nota cuando cae la noche. La configuración trasera del Redmi Note 14 Pro 4G se completa con un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles y con un sensor macro de 2 megapíxeles. Por otro lado, en el frontal, una cámara de 32 megapíxeles te ayudará a tomar buenos selfies, así como vídeos en Full HD a 30 fps.