Estos son los celulares más accesibles con las mejores cámaras

El mercado de los celulares evolucionó de tal manera que no es necesario tener un celular tope de gama para tomar fotografías como un experto. Un smartphone barato puede disponer de las mismas características que un celular costoso y sin desembolsar una cantidad exorbitante de dinero. Esta sencilla guía puede ayudarte a definir tu próxima compra.
Existen teléfonos que por una módica suma dinero pueden ofrecer cámaras de alta calidad. De hecho, por poco más de $200.000 es posible hallar celulares con cámaras que superan los 108 megapixeles. Además, las opciones son variadas en cuanto a fabricantes, ya que tanto Xiaomi, como Realme, Samsung ofrecen opciones accesibles.
Las mejores cámaras de celular a precio accesible
Algunos sitios especializados como "Andro4all", dedicado a analizar lso smartphones del mercado, elaboró un compilado de los celulares con mejor calidad de cámara a precios económicos. Desde la web española especificaron que la lista comprendía teléfonos que no superaban los 300 euros (unos 400.000) y que no estuvieran hace más de 12 meses en el mercado.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G
Se trata de un celular gama media económico que sorprende al contar con una cámara de 200 megapíxeles. Pagando menos de $400.000 podrás capturar muy buenas fotografías de día, e imágenes que cumplen con buena nota cuando cae la noche. La configuración trasera del Redmi Note 14 Pro 4G se completa con un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles y con un sensor macro de 2 megapíxeles. Por otro lado, en el frontal, una cámara de 32 megapíxeles te ayudará a tomar buenos selfies, así como vídeos en Full HD a 30 fps.
Samsung Galaxy A36 5G
Menos de 400 euros (unos $600.000) necesitas para comprar el Samsung Galaxy A36 5G, un smartphone de gama media que destaca especialmente por la calidad de sus cámaras. Su sensor principal de 50 megapíxeles con apertura f/1.8, enfoque automático (AF) y estabilización óptica (OIS) permite capturar imágenes de gran nivel, tanto en condiciones de buena luz como en escenas nocturnas. Además, podrás grabar vídeo con gran estabilidad y detalle.
En la parte trasera también encontramos un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles para captar más escenas en cada toma, así como una cámara macro de 5 megapíxeles, ideal para fotografiar pequeños detalles. Para los selfies y videollamadas, el Galaxy A36 5G monta en el frontal una cámara de 12 megapíxeles que ofrece buenos resultados y graba vídeo con nitidez.
Realme 14 Pro+
Por unos 500 euros (unos $750.000) es posible conseguir un celular de gama media-premium que sorprende por su apartado fotográfico. Su sensor angular principal de 50 megapíxeles con OIS y una lente de gran apertura (f/1.8) es capaz de capturar imágenes con una gran riqueza de detalle y excelente rendimiento en condiciones de baja luz. A ello se suma un versátil teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles con estabilización óptica, ideal para conseguir primeros planos nítidos. Además, cuenta con un gran angular de 8 megapíxeles, perfecto para paisajes y tomas amplias.
Para selfies y videollamadas, el Realme 14 Pro+ monta en la parte delantera una cámara de 32 megapíxeles con lente f/2.0, que ofrece resultados de muy buena calidad, incluso en interiores.
Motorola edge 50 fusion
La cámara de 50 megapíxeles del motorola edge 50 fusion hace un buen trabajo. Con un precio de venta recomendado de 400 euros, este teléfono permite obtener imágenes nítidas y con muy buena representación del color, además de vídeos en resolución 4K que cumplen con buena nota.
El módulo trasero se completa con un sensor ultra gran angular de 13 megapíxeles que brilla especialmente por la gran nitidez de las imágenes que captura. Por otro lado, en el frontal, podrás utilizar una cámara de 32 megapíxeles que también hace un trabajo correcto. En definitiva, las cámaras del motorola edge 50 fusion hacen un trabajo equilibrado.