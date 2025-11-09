Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por tormentas en cuatro provincias para este domingo 9 de noviembre. Este aviso advierte sobre la posible llegada de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño. También existe el riesgo de interrupción momentánea en las actividades cotidianas.
La activación de este nivel de alerta indica a la población la necesidad de tomar precauciones. Estos posibles fenómenos presentan un peligro para las personas y la infraestructura. Por ello, el SMN recomienda estar atento a la información oficial y seguir las indicaciones de seguridad.
Alerta amarilla por tormentas: ¿en qué provincias?
-La Pampa, de norte a sur (por la noche);
-Mendoza, excepto zona cordillerana y norte (por la tarde y la noche);
-Neuquén (por la tarde y la noche);
-centro y este de Chubut (por la noche).
El Sistema de Alerta Temprana (SAT) advierte que las provincias amenazadas por fenómenos meteorológicos se concentran en la región del Cuyo y el sur del país. La parte sur de Mendoza, junto con el este de La Pampa, la zona norte y este de Río Negro, y gran parte de Neuquén, reciben una alerta amarilla. Estas regiones esperan tormentas y lluvias. La porción central de Neuquén enfrenta una alerta naranja por la mayor intensidad del fenómeno.
Según el SMN, las tormentas comenzarán durante la tarde y la noche de este sábado en la mayoría de las provincias afectadas. La entidad climática explica la severidad del evento esperado. El área se verá impactada por tormentas aisladas, algunas de ellas de fuerte nivel local. Estas condiciones traerán consigo abundantes lluvias en cortos períodos, posible caída de granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y frecuente actividad eléctrica.
Durante la madrugada de este domingo se registraron precipitaciones en toda la región de la ciudad de Neuquén y sus alrededores. Sin embargo, el pronóstico se actualiza a cada momento, lo que implica que algunas zonas podrían evitar los efectos. Cerca de Rincón de los Sauces, por ejemplo, los desbordes en el arroyo Carranza causaron múltiples problemas e impidieron el paso de vehículos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm, cifra que puede superarse de forma puntual.
