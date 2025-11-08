Tormentas, lluvias y vientos de hasta 90 km/h: rige la alerta amarilla y naranja en seis provincias del país

Provincias bajo alerta por tormentas

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) advirtió que las provincias amenazadas se encuentran concentradas en la región del Cuyo y el sur del país. La parte sur de la provincia de Mendoza, como el este de La Pampa, la parte norte y este de Río Negro así como gran parte de la extensión de Neuquén se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas y lluvia. Mientras que la porción central de esta última provincia se encuentra bajo alerta naranja por el mismo fenómeno.