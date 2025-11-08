Secciones
Tormentas, lluvias y vientos de hasta 90 km/h: rige la alerta amarilla y naranja en seis provincias del país

Este sábado, las provincias se enfrentarán a diversos eventos climáticos que podrían afectar la jornada.

Hace 1 Hs

La jornada del sábado estará marcada por eventos meteorológicos adversos que se concentrarán en distintas regiones de nuestro país, abarcando tanto las partes más céntricas como las más australes. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), seis provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla y naranja.

El SMN advirtió que fenómenos como tormentas, lluvias y vientos severos afectarán hoy a algunas provincias de nuestro país, representando un riesgo para los bienes y las actividades cotidianas, así como podrían amenazar la integridad de las personas y el medio ambiente.

Provincias bajo alerta por tormentas

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) advirtió que las provincias amenazadas se encuentran concentradas en la región del Cuyo y el sur del país. La parte sur de la provincia de Mendoza, como el este de La Pampa, la parte norte y este de Río Negro así como gran parte de la extensión de Neuquén se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas y lluvia. Mientras que la porción central de esta última provincia se encuentra bajo alerta naranja por el mismo fenómeno.

De acuerdo con el SMN, las tormentas comenzarán en la tarde y la noche de este sábado, en la mayoría de las provincias. Desde la entidad climática explicaron la severidad del evento climático: "El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, ocasional granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y frecuente actividad eléctrica. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm, que pueden ser superados en forma puntual."

Mientras que la actividad más severa se concentrará en la noche y comprenderá a la provincia de Neuquén. Según el SMN, "las tormentas podrán estar acompañadas por ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 45 mm, pudiendo ser superados de forma puntual".

Alerta por ráfagas intensas

En el sur del país también se registrarán fenómenos climáticos adversos, aunque se trata de una pequeña porción de la costa de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Estas localidades se encuentran bajo alerta amarilla por la intensa actividad del viento y podrían experimentar, en la noche de hoy, ráfagas del sudoeste con velocidades entre  45 y 55 km/h, algunas pudiendo superar los 80 km/h.

Recomendaciones del SMN

Ante la variedad de eventos que pueden amenazar contra la regularidad de la vida cotidiana, el SMN proporcionó algunas recomendaciones:

Alerta amarilla por tormentas

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o
piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,
documentos y teléfono.

Alerta naranja por tormentas

1- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.

2- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.

3-Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.

4- Evitá circular por calles inundadas o afectadas.

5- Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.

Alerta por vientos

1- Evitá actividades al aire libre.

2- Asegurá los elementos que puedan volarse.

3- Mantenete informado por autoridades.

