Bizarrap será protagonista de un espectáculo inédito

Actuará junto con Daddy Yankee en el primer partido de la NFL en Europa.

Hace 1 Hs

El productor y DJ argentino Bizarrap y el cantante puertorriqueño Daddy Yankee protagonizarán el espectáculo del medio tiempo en el aterrizaje de la liga de fútbol americano (NFL) en España.

Las dos figuras latinoamericanas, que acaban de estrenar una nueva colaboración, se subirán al escenario del estadio Santiago Bernabéu de Madrid el domingo 16 de noviembre durante el descanso del juego entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders.

“Poder encabezar el espectáculo del descanso en el primer partido de la NFL en España es un honor enorme. Y hacerlo junto a Daddy Yankee, una verdadera leyenda, lo hace aún más especial”, dijo Bizarrap en el comunicado de la NFL.

El argentino, ganador de cuatro premios Grammy latinos, desplegará en la cancha del Real Madrid algunos éxitos de sus famosas sesiones, en las que han participado estrellas como Shakira y Rauw Alejandro.

Tras casi un año sin lanzar nuevo material, Bizarrap presentó esta semana un tema de su nueva colaboración con Daddy Yankee, quien también retomó su carrera este año luego de anunciar su retiro de la música en 2023.

“Tengo muchas ganas de volver al escenario junto al increíblemente talentoso Bizarrap”, afirmó el reguetonero. “Me llena de alegría, la música y el tema que hemos creado juntos. Compartirlo con los fans de todo el mundo ya ha sido una experiencia increíble”.

“¡Prepárate Madrid, prepárate NFL, vamos a tener un show espectacular!”, auguró el artista boricua.

De esta forma, la NFL mantiene su reciente tendencia a reservar sus mayores escenarios a figuras de la música latina.

La colombiana Karol G actuó en septiembre en el partido entre los Chiefs y los Chargers en San Pablo (Brasil) y el puertorriqueño Bad Bunny es la estrella elegida para encabezar el codiciado espectáculo del próximo Super Bowl, que se celebrará el 8 de febrero en Santa Clara (California).

