El susto de Bortoleto en Interlagos: un accidente a 339 km/h que heló a Brasil

Desde el equipo Sauber llevaron calma. “Tras el accidente, Gabriel está bien y fue trasladado al Centro Médico del circuito por precaución”, comunicó la escudería. Más tarde, el director Jonathan Wheatley confirmó que no sufrió lesiones y elogió la evolución de las medidas de seguridad: “Fue uno de los accidentes más graves que vi en mucho tiempo, y me alegra que esté bien. Los estándares actuales de la Fórmula 1 son impresionantes”.