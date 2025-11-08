El susto de Bortoleto en Interlagos: un accidente a 339 km/h que heló a Brasil

El regreso de un piloto brasileño a la Fórmula 1 después de ocho años terminó con un sobresalto que paralizó a todo Interlagos. Gabriel Bortoleto, la joven promesa paulista de 21 años, sufrió un espectacular accidente en la última vuelta de la carrera Sprint del Gran Premio de Brasil, en una jornada marcada por la lluvia, los despistes y la incertidumbre.
El campeón de Fórmula 2 y Fórmula 3 marchaba 11° y seguía de cerca al Williams de Alexander Albon cuando perdió el control del Sauber C45 al final de la recta principal, justo antes de ingresar a la mítica “S de Senna”. El monoplaza se desestabilizó a más de 339 km/h y golpeó violentamente contra el muro interno, para luego rebotar hacia el externo en un vuelo que heló a los espectadores.
“Tengo mucha suerte, porque creo que podría haber sido mucho peor. Logré salir ileso”, dijo el piloto minutos después, todavía con el susto en el cuerpo.
Some more angles on that Bortoleto crash #F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/TEuJioCDcw— Formula 1 (@F1) November 8, 2025
Una pista traicionera
Las lluvias de la madrugada habían dejado el asfalto resbaladizo. La Sprint —ganada por el británico Lando Norris— ya había tenido una bandera roja en la séptima vuelta por los despistes de Franco Colapinto, Oscar Piastri y Nico Hülkenberg. Cuando la competencia se relanzó, el trazado seguía en condiciones complicadas y el margen de error era mínimo.
Mientras las cámaras enfocaban al líder rumbo a la bandera a cuadros, el accidente de Bortoleto desató la alarma. Las imágenes mostraron cómo el auto se levantaba por completo del suelo tras un primer impacto medido en 34G, antes de estrellarse lateralmente con una fuerza de 57G, según los datos de telemetría difundidos por la cadena ESPN Brasil. El cálculo equivale a 57 veces su peso corporal.
El propio Albon, que venía delante, se salvó de milagro: su auto se enganchó con piezas sueltas del Sauber y terminó dañado, fuera de la zona de puntos.
“Creo que pisé una parte mojada”
Ya en boxes, Bortoleto intentó buscar explicaciones. “Creo que pisé una sección húmeda de la pista. También escuché que quizá el DRS no se desactivó, pero no lo sé. Necesito revisar la telemetría”, analizó ante los micrófonos del medio local UOL.
El brasileño aseguró que intentará entender lo ocurrido cuando los ingenieros revisen todos los datos. “Estaba concentrado en la clasificación porque pensábamos llegar a tiempo con la reparación, pero no se pudo. Tuvieron que rehacer el auto completo en tres horas”, relató.
The on-board of Gabriel Bortoletoâs scary crash in Brazil. pic.twitter.com/fDeS8cja0D— Motorsport (@Motorsport) November 8, 2025
Desde el equipo Sauber llevaron calma. “Tras el accidente, Gabriel está bien y fue trasladado al Centro Médico del circuito por precaución”, comunicó la escudería. Más tarde, el director Jonathan Wheatley confirmó que no sufrió lesiones y elogió la evolución de las medidas de seguridad: “Fue uno de los accidentes más graves que vi en mucho tiempo, y me alegra que esté bien. Los estándares actuales de la Fórmula 1 son impresionantes”.
Asistencia y respaldo
Bortoleto abandonó el box acompañado por Mattia Binotto, ex jefe de Ferrari y actual director de operaciones de Audi F1, la estructura que reemplazará oficialmente a Sauber en 2026. Con una mano sobre su hombro, el ingeniero italiano lo escoltó rumbo al hospitality del equipo, mientras Fernando Alonso —su mánager— se acercaba para interiorizarse sobre su estado.
Horas después, el paulista volvió a mostrarse tranquilo. “Me siento bien, con algún dolor típico de carrera, pero nada grave. Cada fin de semana uno termina con molestias en el hombro o la espalda, es normal”, aseguró. También dedicó un mensaje de gratitud a los mecánicos: “Hicieron un trabajo increíble para intentar tener el auto listo. Lamento que no llegamos a tiempo”.
Una temporada de aprendizaje
El accidente llegó en un momento de crecimiento para Bortoleto, que debutó este año en la categoría. Tras un estreno con abandono en Australia, logró sus primeros puntos en Austria y sorprendió con un sexto puesto en Hungría, su mejor resultado hasta ahora.
Este domingo largará desde el fondo de la grilla, pero no pierde la esperanza. “Quizás haya una carrera loca, con cambios de clima y estrategia. Ojalá podamos aprovecharlo”, dijo.
Más allá del susto, el fin de semana de Interlagos dejó una certeza: Brasil volvió a tener un piloto en la máxima categoría, y su espíritu competitivo está intacto.