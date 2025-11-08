Fórmula 1: desde dónde partirá Franco Colapinto la carrera Sprint del GP de Brasil

A pesar de la frustración de quedarse en el 16° lugar, el argentino se mostró optimista en relación al potencial del auto: “Estaba competitivo, pero dejé yo algunas décimas y da bronca. Pero hay más performance que en carreras anteriores”. El objetivo inmediato es trabajar intensamente con el equipo: “A laburar durante la noche y a volver mejor mañana”.