Fórmula 1: desde dónde partirá Franco Colapinto la carrera Sprint del GP de Brasil

El piloto argentino de Alpine cerró la jornada del viernes en el Gran Premio de Interlagos con sensaciones encontradas.

Hace 2 Hs

El piloto argentino Franco Colapinto cerró la jornada del viernes en el Gran Premio de San Pablo con sensaciones encontradas. A pesar de haber recibido la excelente noticia de su confirmación como titular en Alpine para la temporada 2026, el bonaerense no pudo replicar esa alegría en la pista, quedando relegado al 16° puesto en la qualy para la Carrera Sprint.

El equipo Alpine llegó a Interlagos, la 21ª fecha del calendario de Fórmula 1, buscando revertir el decepcionante rendimiento de México, donde sus monoplazas terminaron en las últimas posiciones. Si bien en Brasil la escudería mostró un ritmo más competitivo —con Pierre Gasly clasificando en la 13ª posición—, Colapinto se quedó fuera en el primer corte, la Q1.

El propio Colapinto reconoció las dificultades al finalizar su labor: “La clasificación fue complicada. Los viernes me cuestan últimamente. Si bien México fue un buen viernes, acá me está costando”, explicó a ESPN.

A pesar de la frustración de quedarse en el 16° lugar, el argentino se mostró optimista en relación al potencial del auto: “Estaba competitivo, pero dejé yo algunas décimas y da bronca. Pero hay más performance que en carreras anteriores”. El objetivo inmediato es trabajar intensamente con el equipo: “A laburar durante la noche y a volver mejor mañana”.

Un factor que podría mezclar por completo el orden de la parrilla es el pronóstico de lluvia para la jornada del sábado, lo que le daría a Colapinto la oportunidad de escalar posiciones desde el fondo de la grilla.

La clasificación para el Sprint: dominio de McLaren

La qualy del Sprint (SQ) fue dominada por el líder del campeonato de pilotos, Lando Norris, quien se llevó la pole position tras ser el más veloz en la Q1 y Q3.

En la SQ1, Norris fue el más rápido. Colapinto estuvo a punto de avanzar, manteniéndose 15° hasta los últimos segundos, pero una buena vuelta de Lance Stroll lo dejó en el 16° lugar, provocando su eliminación junto a otros nombres como Liam Lawson, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon y Carlos Sainz.

La SQ2 vio a Fernando Alonso como el más rápido, pero también la sorpresiva eliminación de Lewis Hamilton, Alex Albon y el compañero de Colapinto, Pierre Gasly. Finalmente, en la SQ3, Norris se impuso a Piastri y Antonelli, dejando a Max Verstappen en la sexta posición.

