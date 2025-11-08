Despina Papamichail, la griega que brilla en el Tucumán Open y busca la final

En el Tucumán Open, una de las figuras más regulares y experimentadas del circuito WTA volvió a hacerse notar. Despina Papamichail, la griega de 32 años que hoy ocupa un lugar dentro del top 200 del ranking mundial (aunque supo alcanzar el puesto 143), se metió entre las cuatro mejores del certamen tras eliminar a rivales de peso: la húngara Panna Udvardy, la australiana Tina Smith y la argentina Jazmín Ortenzi. Su consistencia y fortaleza mental la llevaron hasta las semifinales, donde enfrentará a la ucraniana Oleksandra Oliynykova, en busca de una nueva final que consolide su cierre de temporada.