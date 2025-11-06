“El WTA 125 Tucumán pone a la provincia en el mapa mundial del tenis”, dijo el director de Tennium

Ink remarcó que el objetivo es que el torneo se consolide: “Queremos que el WTA 125 Tucumán se instale y volver el año que viene. Hoy tenemos jugadoras de más de 20 países y un equipo de trabajo muy sólido entre Tennium y la organización local. La WTA busca que las condiciones sean iguales a las de Europa o Estados Unidos, y lo estamos logrando”.