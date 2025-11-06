“El WTA 125 Tucumán pone a la provincia en el mapa mundial del tenis”, dijo el director de Tennium

Mariano Ink visitó el ciclo Fuerte al Medio, la propuesta deportiva de LA GACETA, y reflexionó sobre el impacto que tiene el WTA 125 Tucumán Open en la provincia y en el circuito internacional.
“Eso es lo que más nos pone contentos: realmente estamos logrando el objetivo de realizar un evento que pone a Tucumán en el contexto mundial del deporte”, destacó Ink. “La WTA, que regula el tenis femenino a nivel global, está súper contenta con el nivel del evento, con la calidad de las jugadoras y con los estándares organizativos que se exigen. Además, el público está respondiendo muy bien”.
El dirigente subrayó el rol clave de Mercedes Paz, capitana del equipo argentino de la Billie Jean King Cup y directora ejecutiva del torneo. “Es un ícono del tenis nacional y tucumano. Junto con la Asociación Argentina y la Asociación Tucumana de Tenis, está haciendo un trabajo impresionante. Cuando se suspendió el torneo en Bolivia por cuestiones políticas, la llamamos y ella dijo: ‘ya empezamos ya’. Desde entonces, el apoyo del gobierno provincial fue enorme”.
Ink remarcó que el objetivo es que el torneo se consolide: “Queremos que el WTA 125 Tucumán se instale y volver el año que viene. Hoy tenemos jugadoras de más de 20 países y un equipo de trabajo muy sólido entre Tennium y la organización local. La WTA busca que las condiciones sean iguales a las de Europa o Estados Unidos, y lo estamos logrando”.
El directivo también destacó el crecimiento del tenis sudamericano: “Hace cuatro años, cuando hicimos el primer torneo en Buenos Aires, las argentinas necesitaban invitaciones para competir. Hoy, entre clasificación y cuadro principal, participaron 11 jugadoras argentinas. Eso marca la evolución del tenis femenino regional”.
Respecto a la infraestructura, elogió al Tucumán Lawn Tennis Club: “El club se adaptó rapidísimo. Tiene más de 100 años de historia y una estructura ideal. Se acondicionaron las canchas, se mejoraron los vestuarios femeninos y se crearon espacios para fisioterapeutas, prensa y jugadoras. Todo quedó a un nivel internacional”.
Ink adelantó que los partidos finales se transmitirán por Disney+ y ESPN, lo que permitirá que Tucumán se vea en toda Latinoamérica en vivo. “Eso ya marca el nivel que alcanzamos. Las dos canchas principales tienen streaming mundial. El torneo tiene estándares WTA y estamos felices de ver cómo crece día a día”, cerró.