Juana Viale presenta en Tucumán una obra que habla de sus homónimas históricas: “Estas Juanas allanaron el camino para que hoy las mujeres podamos decir, pensar y hacer"

En el escenario, una mujer se multiplica. Es Juana de Arco, Juana la Loca, Juana Azurduy, Sor Juana Inés de la Cruz. Pero también es todas las que fueron silenciadas, las que resistieron, las que aún buscan decir. Juana, protagonizada por Juana Viale y dirigida por Chevi Muraday, es una experiencia poética y sensorial que atraviesa los límites del teatro y la danza para dar voz -y cuerpo- a las mujeres que hicieron de su historia un acto de rebeldía.