El Gobierno proyecta cambios en el PAMI para 2026: más control, licitaciones revisadas y ajuste en medicamentos

A mediados de año, el PAMI fue noticia por la modificación del sistema de provisión de pañales, que generó malestar en el sector logístico por cambios en las condiciones de licitación. Ahora, los productos se entregan directamente en los domicilios de los afiliados, en lugar de ser retirados en farmacias. El Gobierno defiende el esquema como un “subsidio a la demanda y no a la oferta”, y estima que logrará un ahorro de $5.000 millones hacia fin de año gracias a una mayor trazabilidad y al nuevo tipo de pañales distribuidos.