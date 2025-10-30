Tras casi un año sin aumentos, trabajadores del PAMI en Tucumán reclamaron mejoras salariales

Los trabajadores del PAMI en Tucumán denunciaron que llevaban 11 meses sin actualización de su salario, pese a los reiterados pedidos de apertura paritaria. “La última actualización fue de un 3%, que terminó de pagarse en diciembre del año pasado, y desde entonces no tuvimos ninguna modificación”, explicó Carlos Cruz, secretario de la Unión de Trabajadores del Instituto (UTI) a LA GACETA.
Según dijo, las negociaciones recién se habían reanudado la semana pasada, pero la propuesta salarial del Gobierno resultó “totalmente inconcebible” frente a la realidad económica. “Nos ofrecieron una suma irrisoria que no refleja el desfasaje que sufrimos desde diciembre. Si tomamos en cuenta la inflación acumulada, nuestros sueldos se deterioraron mes a mes. Los precios de alimentos y alquileres aumentaron más del 40% en el último año”, apuntó.
El dirigente señaló que los empleados del PAMI buscaban una “reivindicación seria” que contemple al menos un 40% de incremento para empezar a recuperar el poder adquisitivo perdido. “No queremos faltar el respeto a nuestros jubilados ni interrumpir la atención, por eso las medidas se realizan a partir del mediodía. Pero necesitamos que nuestro reclamo sea escuchado”, aclaró.
La atención en las distintas agencias y en la Unidad de Gestión Local (UGL) central funcionó durante la mañana, mientras que las protestas se extendieron hasta las 14. Los gremios adelantaron que las medidas de fuerza continuarían en los próximos días si no se obtenían respuestas favorables a nivel nacional.
“Tenemos un atraso salarial muy importante. La última paritaria fue en octubre de 2024, y desde entonces solo recibimos un 3% de aumento. La inflación acumulada nos dejó muy atrás”, concluyeron los referentes sindicales.