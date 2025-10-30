Tras casi un año sin aumentos, trabajadores del PAMI en Tucumán reclamaron mejoras salariales

Los trabajadores del PAMI en Tucumán denunciaron que llevaban 11 meses sin actualización de su salario, pese a los reiterados pedidos de apertura paritaria. “La última actualización fue de un 3%, que terminó de pagarse en diciembre del año pasado, y desde entonces no tuvimos ninguna modificación”, explicó Carlos Cruz, secretario de la Unión de Trabajadores del Instituto (UTI) a LA GACETA.