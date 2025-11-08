Este hábito nocturno es muy común y puede elevar tu presión arterial, según los cardiólgos

El problema es que el estrés no solo nos lleva a hábitos de vida poco saludables, como comer en exceso o fumar, sino que también desencadena la liberación de cortisol. Esta respuesta hormonal provoca una cascada de problemas, incluido el aumento de la presión arterial, el colesterol y el azúcar en sangre, todos ellos factores de riesgo clave para las enfermedades cardíacas. Es por eso que, al buscar desesperadamente un alivio, caemos en una rutina nocturna que los cardiólogos alertan que hace más daño que bien: relajarse con una copa de vino o alguna bebida alcohólic por la noche.