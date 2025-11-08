El ejercicio de solo un minuto que mejora el corazón, la fuerza y la mente, según expertos

Hacer actividad física es clave para mantener un estilo de vida saludable. Además de fortalecer el cuerpo, el ejercicio contribuye a mejorar el estado de ánimo y el bienestar general. Lo más interesante es que no siempre se requiere una rutina extensa: existe un ejercicio de solo un minuto que puede beneficiar el corazón, la fuerza y la mente.