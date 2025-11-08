En qué consiste “Todo Vale”, la nueva apuesta actoral de Kim Kardashian en Disney+

Kim Kardashian se convirtió en las últimas décadas en una de las personalidades más influyentes del mundo, referente de la cultura pop y las redes sociales. Su dominio comprende tanto la moda, los productos de belleza y los momentos icónicos de los realities de TV hasta un imperio millonario del que sus hermanas también son parte. Y aunque gran parte de su carrera en la industria del entretenimiento consistió en interpretar su propio papel, ahora la miembro del clan Kardashian incursiona en la ficción en un giro de 180° para su carrera.
Las 20 temporadas que comprendió a "Keeping Up with the Kardashians" ya revelan que Kim no es ajena a la industria del entretenimiento y de hecho, su vida ya era motivo de interés para millones de espectadores que al día de hoy disfrutan del reality que ahonda en lo que puede ser la vida de una de las familias más acaudaladas de los Estados Unidos.
"Vale Todo", la nueva faceta de Kim Kardashian
Pero esta vez es distinto, ya que Kim no es la multimillonaria socialité que podríamos encontrar en la serie de 2007, sino Allura Grant, la abogada de divorcios protagonista de la serie All’s Fair o "Todo Vale", la nueva producción de Dinsey Plus que se estrenó el 4 de noviembre. Junto a Naomi Watts como Liberty Ronson y Niecy Nash-Betts como Emerald Greene llevan a cabo un drama legal del que ya se lanzaron tres capítulos.
La serie que constaría de 10 capítulos de unos 50 a 60 minutos, gira en torno a tres mujeres: Allura Grant, Liberty Ronson, leal socia de la abogada de divorcios y Esmerald Greene la investigadora de la firma.Se trata de un equipo de abogadas de alto nivel de los Ángeles que lidian con los complicados y trascendentales divorcios de la élite de Hollywood, equilibrando sus complejas vidas personales con sus propios dramas y ambiciones profesionales.
¿De qué trata "Vale Todo"?
La serie fue creada por el famoso Ryan Murphy, quien es conocido en el rubro por su trabajo en Glee y American Crime Story. De acuerdo con la sinopsis de Disney+, la serie relata “Un equipo de abogadas de divorcios deja un despacho dominado por hombres para abrir su propio bufete de gran prestigio".
“Feroces, brillantes y emocionalmente complejas, navegan por rupturas de alto riesgo, secretos escandalosos y alianzas cambiantes, tanto en la sala del tribunal como dentro de sus propias filas. En un mundo donde el dinero habla y el amor es un campo de batalla, estas mujeres no solo juegan el juego, sino que lo cambian", concluye la reseña.
¿A qué hora se estrena?
El programa se estrena semanalmente todos los martes hasta el 23 de diciembre. Disney/Hulu los martes lanza nuevos episodios de la serie a las 12 a. m. PT/3 a. m. ET para el público estadounidense. Esto equivale a las 8 a. m. hora británica o a las 9 a. m. para las personas en Europa, y las 14 p.m para la Argentina.