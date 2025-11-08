En qué consiste “Todo Vale”, la nueva apuesta actoral de Kim Kardashian en Disney+

Kim Kardashian se convirtió en las últimas décadas en una de las personalidades más influyentes del mundo, referente de la cultura pop y las redes sociales. Su dominio comprende tanto la moda, los productos de belleza y los momentos icónicos de los realities de TV hasta un imperio millonario del que sus hermanas también son parte. Y aunque gran parte de su carrera en la industria del entretenimiento consistió en interpretar su propio papel, ahora la miembro del clan Kardashian incursiona en la ficción en un giro de 180° para su carrera.