Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

La miniserie de Netflix que mezcla amor, misterio y engaños en solo seis capítulos

El servicio de streaming más popular del mundo volvió a sorprender con una producción británica que combina misterio, pasión y giros psicológicos.

La miniserie de Netflix que mezcla amor, misterio y engaños en solo seis capítulos La miniserie de Netflix que mezcla amor, misterio y engaños en solo seis capítulos
Hace 1 Hs

Las miniseries se consolidan como uno de los formatos preferidos dentro de Netflix, y el catálogo de la plataforma no deja de actualizarse con producciones que logran atrapar a millones de espectadores en pocos capítulos. Entre ellas, una historia británica estrenada en 2021 volvió a ganar popularidad y se posiciona entre las más vistas por su trama impactante y su atmósfera inquietante.

Se trata de “Detrás de sus Ojos” (Behind Her Eyes), una miniserie de seis capítulos producida por Left Bank Pictures y basada en la novela homónima de Sarah Pinborough, autora reconocida por sus thrillers psicológicos.

Un thriller de alto voltaje emocional

Con capítulos de entre 45 y 55 minutos, “Detrás de sus Ojos” ofrece una historia intensa que combina drama, misterio, romance, traición y manipulación psicológica. El relato está orientado al público adulto (+16) por su carga erótica y sus temas sensibles vinculados a la mente, la obsesión y el engaño.

La historia detrás de “Detrás de sus Ojos”

La serie sigue la vida de Louise, una madre soltera que, tras un encuentro fortuito, inicia una relación amorosa con su jefe, David. Sin saberlo, Louise se involucra en una peligrosa red de secretos, ya que David está casado con Adele, una mujer aparentemente perfecta pero profundamente perturbada.

Con el correr de los capítulos, Louise se ve envuelta en un triángulo amoroso cargado de tensión, manipulación y misterio, donde nada es lo que parece. Las fronteras entre la realidad, los sueños y la obsesión se desdibujan a medida que el relato avanza hacia un desenlace tan inesperado como perturbador.

Por qué no podés dejar de verla

El éxito de “Detrás de sus Ojos” radica en su capacidad para mantener el suspenso y sorprender al espectador con un giro final que redefine toda la historia. Con un elenco encabezado por Simona Brown, Eve Hewson y Tom Bateman, la serie combina actuaciones sólidas con una atmósfera enrarecida que la convierten en una de las producciones más comentadas del género.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Pablo Molinari llega con Demasiado a Tucumán: humor y sobrepensamiento en el Teatro Puerto Libertad

Pablo Molinari llega con "Demasiado" a Tucumán: humor y sobrepensamiento en el Teatro Puerto Libertad

Netflix estrenará “50 segundos”, el crudo documental sobre el crimen de Fernando Báez Sosa

Netflix estrenará “50 segundos”, el crudo documental sobre el crimen de Fernando Báez Sosa

Películas de terror para Halloween: los títulos más escalofriantes que podés ver online

Películas de terror para Halloween: los títulos más escalofriantes que podés ver online

Stranger Things, realities y Frankenstein: todas las películas y series que llegan este noviembre a Netflix

Stranger Things, realities y Frankenstein: todas las películas y series que llegan este noviembre a Netflix

The Witcher temporada 4 en Netflix: hora, elenco y trama del regreso más esperado de la fantasía épica

The Witcher temporada 4 en Netflix: hora, elenco y trama del regreso más esperado de la fantasía épica

Lo más popular
El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas
1

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión
2

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años
3

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada
4

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

La milanesa política viene con picante
5

La milanesa política viene con picante

La industria azucarera advierte riesgos ante la desregulación que impulsa el gobierno de Milei
6

La industria azucarera advierte riesgos ante la desregulación que impulsa el gobierno de Milei

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

Salud de perros y gatos: 20 preguntas y respuestas sobre mascotas y castración

Salud de perros y gatos: 20 preguntas y respuestas sobre mascotas y castración

Fiesta Nacional del Sánguche Milanesa: fecha, entradas y cartelera de espectáculos

Fiesta Nacional del Sánguche Milanesa: fecha, entradas y cartelera de espectáculos

Nueve provincias bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y viento zonda

Nueve provincias bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y viento zonda

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes: ¿en que zonas podría caer granizo?

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes: ¿en que zonas podría caer granizo?

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Comentarios