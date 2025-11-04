La miniserie de Netflix que mezcla amor, misterio y engaños en solo seis capítulos

Las miniseries se consolidan como uno de los formatos preferidos dentro de Netflix, y el catálogo de la plataforma no deja de actualizarse con producciones que logran atrapar a millones de espectadores en pocos capítulos. Entre ellas, una historia británica estrenada en 2021 volvió a ganar popularidad y se posiciona entre las más vistas por su trama impactante y su atmósfera inquietante.