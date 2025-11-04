La miniserie de Netflix que mezcla amor, misterio y engaños en solo seis capítulos

Las miniseries se consolidan como uno de los formatos preferidos dentro de Netflix, y el catálogo de la plataforma no deja de actualizarse con producciones que logran atrapar a millones de espectadores en pocos capítulos. Entre ellas, una historia británica estrenada en 2021 volvió a ganar popularidad y se posiciona entre las más vistas por su trama impactante y su atmósfera inquietante.
Se trata de “Detrás de sus Ojos” (Behind Her Eyes), una miniserie de seis capítulos producida por Left Bank Pictures y basada en la novela homónima de Sarah Pinborough, autora reconocida por sus thrillers psicológicos.
Un thriller de alto voltaje emocional
Con capítulos de entre 45 y 55 minutos, “Detrás de sus Ojos” ofrece una historia intensa que combina drama, misterio, romance, traición y manipulación psicológica. El relato está orientado al público adulto (+16) por su carga erótica y sus temas sensibles vinculados a la mente, la obsesión y el engaño.
La historia detrás de “Detrás de sus Ojos”
La serie sigue la vida de Louise, una madre soltera que, tras un encuentro fortuito, inicia una relación amorosa con su jefe, David. Sin saberlo, Louise se involucra en una peligrosa red de secretos, ya que David está casado con Adele, una mujer aparentemente perfecta pero profundamente perturbada.
Con el correr de los capítulos, Louise se ve envuelta en un triángulo amoroso cargado de tensión, manipulación y misterio, donde nada es lo que parece. Las fronteras entre la realidad, los sueños y la obsesión se desdibujan a medida que el relato avanza hacia un desenlace tan inesperado como perturbador.
Por qué no podés dejar de verla
El éxito de “Detrás de sus Ojos” radica en su capacidad para mantener el suspenso y sorprender al espectador con un giro final que redefine toda la historia. Con un elenco encabezado por Simona Brown, Eve Hewson y Tom Bateman, la serie combina actuaciones sólidas con una atmósfera enrarecida que la convierten en una de las producciones más comentadas del género.