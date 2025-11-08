Estudiar nunca fue tan fácil: Notebook LM incorporó herramientas para aprender en cualquier momento y lugar

Estudiar ya no requiere de sentarse en un escritorio o buscar una biblioteca silenciosa para concentrarse. Notebook LM es la herramienta artificial que vino a cambiar por completo la manera en que nos acercamos a los conocimientos académicos, donde escribir resúmenes extensos, cargar con cientos de papeles y documentos e intentar memorizar hasta el cansancio ya no es necesario.
La nueva herramienta de Google de Inteligencia Artificial es realmente impactante. Notebook LM es el servicio capaz de comprender e interactuar con información compleja, permitiendo no solo realizar síntesis de textos extensos o complicados, sino que además permite incorporar técnicas de estudio sumamente provechosas que pocas veces podemos diseñar debido a la falta de tiempo o a lo sofisticado que puede ser idear un cuestionario o tarjetas de autoevaluación.
Tarjetas y cuestionarios sofisticados
Pero la nueva actualización del Notebook LM viene a cambiarlo todo. Su aplicación, que hace unos meses se hizo compatible con los celulares iPhone y Android, sumó funciones verdaderamente útiles, pensadas para que estudiar sea extremadamente fácil. Google incorporó a su app tarjetas didácticas y cuestionarios que eran solo exclusivas desde la página web.
Con estas técnicas los usuarios pueden usar el contenido de sus cuadernos para generar ese tipo de contenidos y pruebas, que pueden resultar de gran ayuda para prepararse para un examen o para memorizar ciertos datos con mayor facilidad. Lo mejor de todo es que no es necesario sentarse en una mesa a estudiar. Podés hacerlo en el colectivo, subte, mientras caminás o esperás en una larga fila, ya que este material estará siempre disponible en la palma de tu mano
En el caso de las tarjetas didácticas, la app de Notebook LM para iPhone o Android puede generarlas con solo un toque valiéndose de las fuentes del cuaderno de IA. Una vez que estén listas, puedes tratar de responder a las preguntas que se presenten y voltearlas para ver si lo hiciste correctamente.
¿Cómo configurar tus herramientas de estudio?
Desde el medio Hipertextual destacaron que es posible configurar la cantidad de fichas a generar (estándar, menos o más) y la dificultad de las mismas (fácil, media, alta). Mientras que con los cuestionarios sucede algo similar: al acceder a dicha opción desde las aplicaciones, se generan "exámenes" con formato de preguntas de opción múltiple con cuatro respuestas. Al igual que con las tarjetas didácticas, puedes configurar la cantidad de preguntas y la dificultad de estas.
Tené en cuenta que al crear tarjetas didácticas o cuestionarios desde el iPhone o Android, NotebookLM ahora te permite activar o desactivar fuentes de forma temporal. Esto facilita que las preguntas se basen pura y exclusivamente a partir de los archivos, vídeos o enlaces que elijas, para que se ajusten a lo que necesitas.