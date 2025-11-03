Cómo tener espacio ilimitado en Google Fotos sin pagar demás: dos atajos ocultos para liberar almacenamiento

De repente el respaldo que te permitía despreocuparte si alguna foto era eliminada por error o si el celular te pedía que borres sin piedad para conseguir mayor almacenamiento, se terminó y con ello la pesadilla de enfrentarse a eliminar archivos para siempre. Sin dudas, Google Fotos es una herramienta útil para cuidar nuestros archivos importantes, pero cuando la prueba gratuita de 15 GB se termina nos enfrentamos al dilema: pagar de más u ocuparnos de borrar imágenes una por una.