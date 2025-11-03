Cómo tener espacio ilimitado en Google Fotos sin pagar demás: dos atajos ocultos para liberar almacenamiento

De repente el respaldo que te permitía despreocuparte si alguna foto era eliminada por error o si el celular te pedía que borres sin piedad para conseguir mayor almacenamiento, se terminó y con ello la pesadilla de enfrentarse a eliminar archivos para siempre. Sin dudas, Google Fotos es una herramienta útil para cuidar nuestros archivos importantes, pero cuando la prueba gratuita de 15 GB se termina nos enfrentamos al dilema: pagar de más u ocuparnos de borrar imágenes una por una.
Por fortuna, hay más esperanza que resignarse a borrar recuerdos importantes o pagar por una membresía en Google One con más almacenamiento. Existen estrategias que, en simples pasos, permiten liberar espacio sin poner más dinero en una suscripción.
Desde el medio especializado How to Geek explicaron cuáles son las claves así como los atajos más sencillos para liberar nuestra cuenta y poder almacenar lo más importante.
Eliminar archivos borrosos
El primer paso consiste en eliminar archivos borrosos y no deseados desde la herramienta de la aplicación. Como es difícil conseguir siempre la foto perfecta, tu cuenta de Google Fotos puede contener muchas fotos que no quieres: algunas poco nítidas y otras con diferentes problemas. No hace falta que te pongas a buscar una por una, ya que el software lo hace por vos.
Puede realizar esta limpieza desde tu celular, pero lo más indicado es hacerlo desde la computadora, ya que los pasos son mucho más fáciles de seguir. Para empezar, abrí Google Fotos en tu computadora y hacé clic en "Almacenamiento" en la barra lateral izquierda. En la sección "Revisar y eliminar" a la derecha, seleccioná "Fotos borrosas". Aquí encontrarás todas las fotos que Google Fotos identifica con esta etiqueta.
Aunque el algoritmo de Google es bastante bueno para determinar qué fotos están borrosas, se recomienda revisarlas una por una para asegurarse de que realmente lo estén. Luego, seleccioná todas las fotos que desees eliminar y hacé clic en "Trasladar a la Papelera" en la esquina superior derecha. Aparecerá una ventana emergente con detalles sobre cuánto espacio recuperarás al eliminar las fotos seleccionadas. Hacé clic nuevamente en el botón "Trasladar a la Papelera" para confirmar su decisión.
Deshacerse de las Capturas de pantalla y videos no compatibles
A continuación, revisá la sección "Capturas de pantalla" en la categoría "Revisar y eliminar". Solemos olvidar borrar las capturas de pantalla que no queremos de la galería de nuestro teléfono, así que ni siquiera se nos ocurre borrarlas de Google Fotos. Aquí pueden concentrarse varias gigas de tu almacenamiento.
Revisá cada captura de pantalla de tu cuenta de Google Fotos una por una, seleccioná las que ya no quieras y hacé clic en el botón "Trasladar a la Papelera". Verás cuánto espacio recuperarás al eliminar las capturas seleccionadas. De igual forma, revisá otras opciones como "Vídeos no compatibles" y "Otras aplicaciones", y eliminá todas las fotos y vídeos que ya no necesites.
Comprimir los archivos más pesados
Por defecto, las fotos e imágenes se suben a Google Fotos en su calidad original. A menos que seas fotógrafo o te preocupe mucho la calidad del contenido multimedia, estas fotos y vídeos ocuparán una cantidad considerable de tu almacenamiento en Google Fotos. En cambio, podés configurar Google Fotos para que realice copias de seguridad de tus fotos y vídeos en el modo Ahorro de almacenamiento.
En el modo Ahorro de almacenamiento, Google Fotos reduce la calidad de las fotos y los vídeos subidos para ayudarte a guardar más archivos multimedia en Google Fotos. Curiosamente, la aplicación también te permite convertir las fotos y los vídeos que ya guardaste en calidad original al modo Ahorro de almacenamiento. Para ello, visitá el sitio web de Google Fotos, seleccioná “Almacenamiento” y hacé clic en el botón “Más información” junto a la opción “Convertir fotos y vídeos existentes a Ahorro de almacenamiento”.
Marcá la casilla “Entiendo que la compresión de mis fotos y vídeos existentes es irreversible” y, a continuación, hacé clic en el botón “Comprimir fotos y vídeos existentes”. El proceso puede tardar unas horas, dependiendo de la cantidad de fotos y vídeos que Google Fotos necesite comprimir.
Una vez comprimidas las fotos existentes, puedes configurar Google Fotos para que realice copias de seguridad de todas las fotos y vídeos futuros en modo Ahorro de espacio. Para ello, hacé clic en el ícono de engranaje situado en la parte superior de la página principal de Google Fotos y, a continuación, selecciona la opción “Ahorro de espacio”.