Aumenta la movilidad para jubilaciones y asignaciones en noviembre: de cuánto será el incremento

Anses actualiza las asignaciones familiares y universales

Además, las asignaciones familiares y universales también se actualizan con el mismo incremento del 2,08%. La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasa a $119.691, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad asciende a $389.733. En tanto, la Asignación Familiar por Hijo se eleva a $59.851, y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad a $194.873.