Budín de avena y banana en la freidora de aire: la receta saludable que se prepara en menos de 30 minutos

Con la freidora de aire también podemos satisfacer un antojo dulce y, además, lograr una preparación más que saludable. Ese es el caso de la receta de budín de avena y banana que compartió la usuaria @micaela.genovese en su cuenta de Tik Tok. La creadora de contenido sobre recetas y comidas mostró en un video cómo realizar una preparación más que sana.