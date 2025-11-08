Secciones
Budín de avena y banana en la freidora de aire: la receta saludable que se prepara en menos de 30 minutos

Una receta que combina la practicidad con los antojos dulces, sin la necesidad de salirse de los objetivos saludables.

Hace 1 Hs

Podríamos pensar que nuestra freidora de aire no admite más preparaciones que una porción de papas o nuggets de pollo, pero lo cierto es que este aparato, que cada vez gana más popularidad, no solo admite rebozados o comidas saladas. De hecho es posible preparar los postres más deliciosos sin ensuciar demasiado, en pocos pasos, el mínimo tiempo y con resultados que beneficiarán nuestra salud.

Con la freidora de aire también podemos satisfacer un antojo dulce y, además, lograr una preparación más que saludable. Ese es el caso de la receta de budín de avena y banana que compartió la usuaria @micaela.genovese en su cuenta de Tik Tok. La creadora de contenido sobre recetas y comidas mostró en un video cómo realizar una preparación más que sana.

Los beneficios de este postre

Este postre lleva dos ingredientes que pueden colaborar tanto en objetivos de pérdida de peso como para mejorar la salud en general. La avena, rica en fibra y carbohidratos, promueve la saciedad lo que ayuda a disminuir la ingesta de calorías, mientras que ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre, aporta antioxidantes y proteínas de alta calidad.

La banana por su parte aporta potasio que ayuda a regular la presión arterial y ayuda a mantener un ritmo cardíaco estable. También contiene fibra por lo que promueve la regularidad intestinal y previene el estreñimiento.

¿Cómo preparar budín de banana y avena en una freidora de aire?


Preparar esta receta es sumamente sencillo. Para hacerla necesitamos:

Ingredientes:
- 1 banana madura

- 1 huevo

- Unas gotitas de esencia de vainilla

- 70 g de avena

- 150 ml de leche

- 1 cucharadita de polvo para hornear

- 20 g de chips de chocolate

Preparación:

1. Pisá la banana en un recipiente.

2. Agregá el huevo y la esencia de vainilla. Mezclá bien.

3. Sumá la avena, la leche y el polvo para hornear. Integrá todo.

4.  Incorporá los chips de chocolate (podés dejar algunos para decorar por arriba).

5. Volcá la mezcla en un molde o recipiente apto para airfryer (puede ser una fuente de vidrio).

6. Cociná en freidora de aire a 160/165°C por 20 a 25 minutos, hasta que esté dorado y cocido en el centro.

