Colapinto en el GP de Brasil: a qué hora corre el piloto argentino

El corredor de Pilar, confirmado para la temporada 2026 de Alpine, vuelve a uno de los circuitos más populares de la Fórmula 1.

Franco Colapinto en su Alpine Franco Colapinto en su Alpine
Hace 2 Hs

El piloto argentino Franco Colapinto competirá nuevamente en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, marcando la tercera parada de la seguidilla de cuatro carreras en el continente americano. El joven de Alpine llega a este esperado circuito con la satisfacción de haber sido ratificado como piloto titular de la escudería para la temporada 2026.

Confirmado este viernes por la propia escudería, Copalinto llega a una de las competencias con más presencia argentina con un objetivo claro: ratificar su potencial en pista y dejar atrás el recuerdo del año pasado en este mismo circuito, donde un incidente bajo la lluvia de San Pablo frustró su actuación.

El fervor argentino invade Interlagos: la renovación de Colapinto desata una ola de pasión en Brasil

Puesta a punto y clasificación sprint

La jornada del viernes, luego del anuncio de su continuidad en la máxima categoría para la próxima temporada, tuvo al argentino en pista en las prácticas libres.

En la Práctica Libre 1 (PL1), Colapinto se ubicó en la 16ª posición.

Su mejor registro fue de 1:11.160, quedando a 1.185 segundos del más veloz de la tanda, Lando Norris (1:09.975).

Más tarde, en la Clasificación para la Carrera Sprint, el piloto de Alpine se quedó a las puertas de avanzar a la Q2. Finalizó en el 16° lugar de la Q1 con un tiempo de 1:10.441 y quedó eliminado. De esta manera, largará desde esa misma posición en la competencia corta del sábado, mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, consiguió un mejor rendimiento y saldrá octavo.

Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1: Alpine confirmó su continuidad para 2026

Horarios en el GP de Brasil para seguir a Franco Colapinto

Sábado 8 de noviembre

Carrera Sprint - 11.00 - 12.00

Clasificación - 15.00 - 16.00


Domingo 9 de noviembre

Carrera - 14.00


Ferrari evaluaría romper vínculos con una de sus estrellas y ya piensa en un reemplazo para 2026

