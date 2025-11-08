Colapinto en el GP de Brasil: a qué hora corre el piloto argentino

Más tarde, en la Clasificación para la Carrera Sprint, el piloto de Alpine se quedó a las puertas de avanzar a la Q2. Finalizó en el 16° lugar de la Q1 con un tiempo de 1:10.441 y quedó eliminado. De esta manera, largará desde esa misma posición en la competencia corta del sábado, mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, consiguió un mejor rendimiento y saldrá octavo.