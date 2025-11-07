Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1: Alpine confirmó su continuidad para 2026

Colapinto se ganó el lugar a fuerza de rendimiento. Desde que reemplazó a Jack Doohan tras seis carreras, evitó abandonos, mostró regularidad y llegó a superar a su compañero en varias clasificaciones y carreras, pese a correr con uno de los autos menos competitivos de la parrilla y sin pretemporada previa. Su solidez convenció a Flavio Briatore y a los dirigentes de Alpine de que merecía seguir, más allá de las presiones económicas y de los candidatos externos como Paul Aron.