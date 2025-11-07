Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1: Alpine confirmó su continuidad para 2026

El secreto a voces se transformó en noticia oficial: Franco Colapinto continuará en la Fórmula 1. Alpine lo confirmó, justo antes del inicio del Gran Premio de Brasil, completando así una semana cargada de expectativa entre los fanáticos argentinos. El piloto de Pilar, de 22 años, seguirá como titular en la escudería francesa durante la temporada 2026, compartiendo equipo con Pierre Gasly.
“Colapinto aportará estabilidad y continuidad al proyecto de cara a la nueva era normativa”, explicó Alpine en un comunicado. El anuncio se hizo a las 10.43, una hora elegida a propósito: 10 por el número de Gasly y 43 por el dorsal de Colapinto. Un día antes, la escudería había publicado un misterioso posteo con la fecha 7/11/25 y la frase “¿Ya hiciste las cuentas?”, cuya suma también da 43.
La confirmación fue recibida como una fiesta por los hinchas argentinos que acompañan al equipo en Interlagos, donde la cercanía con Brasil convierte al Gran Premio en una suerte de localía simbólica para el piloto "albiceleste".
Stronger together, @FranColapinto pic.twitter.com/BLVpYxemPV— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 7, 2025
Colapinto se ganó el lugar a fuerza de rendimiento. Desde que reemplazó a Jack Doohan tras seis carreras, evitó abandonos, mostró regularidad y llegó a superar a su compañero en varias clasificaciones y carreras, pese a correr con uno de los autos menos competitivos de la parrilla y sin pretemporada previa. Su solidez convenció a Flavio Briatore y a los dirigentes de Alpine de que merecía seguir, más allá de las presiones económicas y de los candidatos externos como Paul Aron.
El 2026 marcará un punto de inflexión en la Fórmula 1: se introducirán nuevas normas técnicas, y Alpine apostó todo a ese cambio. El equipo sacrificó parte del desarrollo de 2025 para enfocarse en el futuro, además de cambiar su motor Renault por uno de Mercedes, señalado como el más potente del nuevo reglamento.
Vamos Nene ð¦ð·@FranColapinto completes our 2026 driver line-up, bringing further stability and continuity to the team for the new regulation era. pic.twitter.com/TwshFWYQN2— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 7, 2025
Colapinto completará este año con 26 Grandes Premios en su haber y participará en todas las pruebas de pretemporada del nuevo A526 —cuatro días en Barcelona y seis en Baréin— con el objetivo de llegar al arranque con el máximo rodaje posible.
La espera terminó. Franco Colapinto, el argentino que se abrió camino en el automovilismo europeo desde adolescente, seguirá en la elite. El número 43 continuará acelerando en la Fórmula 1.