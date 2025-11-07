El fervor argentino invade Interlagos: la renovación de Colapinto desata una ola de pasión en Brasil

"Me siento muy orgulloso de ser argentino", agregó Colapinto, que llegó al circuito de Interlagos, en Sao Paulo, con una camiseta de la selección de fútbol de su país, la que usarán Lionel Messi y compañía en el Mundial del año entrante en Norteamérica. Juan Fossardi, presentador de la F1 para Argentina en la cadena deportiva ESPN, cree que una combinación de carisma y talento ha impulsado a Colapinto. "Es increíble lo que ha despertado", dice Fossardi a la AFP. "Es muy espontáneo, muy natural, es carismático y ello, más su talento, es una combinación para que lo adoren".