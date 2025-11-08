El tucumano Juan Jesús Piero Pinna, “El farón del pollo”, fue condenado a 10 años de prisión por matar a un hombre en una fiesta

El hecho se produjo la madrugada del 26 de junio de 2022, durante el cumpleaños del empresario Mauricio Ríos, en el balneario Horizonte de Mar del Plata. En el evento había cerca de 200 invitados cuando una discusión entre Pinna y un amigo de la víctima derivó en una pelea. Según la investigación, el empresario acusó al otro hombre de haber faltado el respeto a su pareja y lo golpeó, provocándole una fractura en una pierna. Pinna abandonó el lugar junto a su novia. En el estacionamiento se cruzó con Rihl, quien los había seguido, y en medio de la confrontación, el imputado extrajo una pistola 9 milímetros, disparó en reiteradas ocasiones y cuatro proyectiles impactaron en el cuerpo de Rihl, provocándole heridas mortales. De acuerdo con los testigos presenciales, Pinna caminó hacia su auto, se subió y, tras unos segundos, sacó medio cuerpo por la ventanilla para disparar. Luego huyó y fue localizado al día siguiente en Tucumán, donde se entregó de manera voluntaria. Luego fue trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán, donde permaneció hasta que obtuvo la prisión domiciliaria.