¿Cómo afronta Pinna a la Justicia marplatense?

Que no vieron el hecho. La fiscal intenta establecer la lista completa de invitados para llamarlos a indagatoria. Los diarios marplatenses informaron que los municipales contratados para cuidar del evento reconocieron que habían visto a un grupo que salía corriendo del salón y que luego oyeron disparos, pero no vieron el crimen porque habría ocurrido varios metros atrás de donde estaba la camioneta estacionada. También se presentó a declarar Ríos, quien habría dicho que no vio el asesinato de Rihl porque se habría quedado asistiendo a Núñez. Habría confirmado además que llevó luego a las víctimas a un hospital, donde le informaron que Rihl había fallecido.