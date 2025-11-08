Centro Virla: “Nuestros Criollos”, un disco en homenaje al norte del país

El artista tucumano Pablo Sánchez subirá esta noche al escenario del Centro Cultural Eugenio Flavio Virla, a las 21, para presentar “Nuestros Criollos”, un espectáculo que reúne en canciones la identidad del norte argentino. El show pone en escena su segundo disco, un trabajo que da vida a los poemas del escritor Federico García Hamilton, autor de textos que retratan con hondura la esencia y las costumbres de los pueblos del NOA.
El álbum incluye doce composiciones de distintos ritmos folclóricos. Las letras pertenecen a García Hamilton y la música a compositores de Salta, Jujuy y Tucumán: Ernesto Altea, Rubén Cruz, Josué Escudero, Federico Gamba, Pucho González, el “Colorao” Herrera, el “Negro” Leiva, el Coya Melano y el propio Sánchez. “Es un disco que pone en valor las diferentes expresiones del folclore del NOA. Cada tema nace de una historia de nuestra gente y de nuestros paisajes”, destaca el músico, oriundo de Famaillá y radicado desde hace dos años en Buenos Aires.
Para Sánchez, “Nuestros Criollos” es una declaración de principios artísticos: “Es un trabajo netamente folclórico. Quisimos conservar ese sonido criollo, con bombo, guitarra, piano y violín, evitando los instrumentos tecnológicos. Buscamos un registro auténtico, que refleje la raíz y la nacionalidad de nuestra música”.
El norte profundo
El disco recorre personajes y escenas del norte profundo. Aparecen figuras como el caminero del atajo, el leñatero o Doña Basilia, la puestera de Guasancho Hondo, aquel paraje remoto a cuatro horas a caballo desde Raco, que García Hamilton rescató en uno de sus poemas más conmovedores. Cada historia, cada melodía, rinde homenaje a las tradiciones que todavía laten en los valles y montes de la región.
Sobre el escenario, Sánchez estará acompañado por Francis Moreno en piano, Cristian Medina en guitarra y Pablo Coriche en percusión. Como invitados participarán Pucho González, Josué Escudero, Richi Barrionuevo, Rubén Cruz y Lorenzo Fernández. El espectáculo tendrá una duración aproximada de una hora y media e incluirá también algunas canciones de su primer disco, La misma madera, grabado junto al grupo Los Tucumanos.
“Mi deseo es que la gente se identifique con las canciones, que sienta que esta música forma parte de nuestra cultura y nuestra identidad”, expresa el artista. “Cada vez que canto, llevo la bandera de Tucumán como mi mayor orgullo. Presentar este trabajo en el Virla representa una enorme dicha y un paso importante en mi carrera. Nuestros Criollos reivindica el criollaje norteño, nuestra gente y nuestras realidades, tal como García Hamilton logró reflejar con su notable sensibilidad”.