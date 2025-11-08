Centro Virla: “Nuestros Criollos”, un disco en homenaje al norte del país

“Mi deseo es que la gente se identifique con las canciones, que sienta que esta música forma parte de nuestra cultura y nuestra identidad”, expresa el artista. “Cada vez que canto, llevo la bandera de Tucumán como mi mayor orgullo. Presentar este trabajo en el Virla representa una enorme dicha y un paso importante en mi carrera. Nuestros Criollos reivindica el criollaje norteño, nuestra gente y nuestras realidades, tal como García Hamilton logró reflejar con su notable sensibilidad”.