Seguridad

Tucumán es clave en la ruta de la marihuana del NOA

En el segundo decomiso de cannabis más grande la historia de la provincia, la Policía incautó 302 kilos de marihuana en Chuscha. La sustancia fue valuada en unos $2.700 millones.

EN EL LUGAR. El fiscal Rafael Vehils Ruiz y los jefes policiales observan los paquetes con droga secuestrados. EN EL LUGAR. El fiscal Rafael Vehils Ruiz y los jefes policiales observan los paquetes con droga secuestrados.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs
