Confirman que la camioneta que volcó en El Tala transportaba más de 300 kilos de marihuana

Una impactante maniobra de narcotráfico fue desbaratada este viernes en el norte de Tucumán, cuando la Policía logró secuestrar 301 kilos de marihuana tras una persecución y un tiroteo en la zona del puesto fronterizo de El Tala, en el límite con Salta.
Según confirmaron fuentes policiales, el operativo se inició cuando los efectivos del puesto fronterizo intentaron detener la marcha de una camioneta que evadió el control a gran velocidad. Tras una intensa persecución, el vehículo terminó volcando en cercanías de la localidad de Chuscha, donde intervino personal de la comisaría local.
El jefe de Policía, Joaquín Girvau, informó que los uniformados “resguardaron la zona y secuestraron una importante cantidad de droga que estaba oculta en bolsas de arpillera dentro de la camioneta”.
En el vehículo viajaban dos personas de nacionalidad boliviana, quienes resultaron con heridas de gravedad a raíz del vuelco y fueron trasladadas al centro asistencial más cercano para recibir atención médica.
La droga incautada fue puesta a disposición de la Justicia Federal, que investiga la procedencia del cargamento y el posible destino dentro del territorio provincial.