 En Tucumán se concretó más del 60% de los operativos antidrogas del NOA
Secciones
Seguridad

En Tucumán se concretó más del 60% de los operativos antidrogas del NOA

Durante la primera quincena de agosto bajó la cantidad de estupefacientes decomisados. Analizan algunos números.

CONTROL EN TRANCAS. En un ómnibus que había partido de Jujuy con destino a Mendoza hallaron seis kilos de flores de marihuana.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánSantiago del EsteroMendozaCatamarcaTrancasGendarmería Nacional ArgentinaBoliviaSan Salvador de Jujuy
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Es tucumano y creó una tarjeta con todo el kit de geometría

Es tucumano y creó una tarjeta con todo el kit de geometría

Lo más popular
¿Te sentís mal o dormís poco? Estas cinco apps de bienestar pueden ayudarte a repuntar
1

¿Te sentís mal o dormís poco? Estas cinco apps de bienestar pueden ayudarte a repuntar

Relajación contra el insomnio: un aliado secreto para lograr un sueño reparador
2

Relajación contra el insomnio: un aliado secreto para lograr un sueño reparador

¿Se puede controlar el colesterol con una ración diaria de legumbres?
3

¿Se puede controlar el colesterol con una ración diaria de legumbres?

Siete claves para controlar la hormona del estrés y cuidar la salud
4

Siete claves para controlar la hormona del estrés y cuidar la salud

Poesía para volver a ser niños: cinco poemas que celebran la infancia
5

Poesía para volver a ser niños: cinco poemas que celebran la infancia

Conocé los ejercicios que marcan la cintura, fortalecen la espalda y descontracturan
6

Conocé los ejercicios que marcan la cintura, fortalecen la espalda y descontracturan

Más Noticias
Descubrí qué aplicaciones están dañando tu salud mental y cómo evitarlas

Descubrí qué aplicaciones están dañando tu salud mental y cómo evitarlas

Gen Z: cómo maneja el dinero la generación que nunca tuvo monedero ni conoce el dinero en efectivo

Gen Z: cómo maneja el dinero la generación que nunca tuvo monedero ni conoce el dinero en efectivo

Vacunación: una estrategia clave en la prevención de eventos cardiovasculares

Vacunación: una estrategia clave en la prevención de eventos cardiovasculares

Los alimentos ideales para el cuidado de la memoria en los mayores de 60 años

Los alimentos ideales para el cuidado de la memoria en los mayores de 60 años

Conocé los ejercicios que marcan la cintura, fortalecen la espalda y descontracturan

Conocé los ejercicios que marcan la cintura, fortalecen la espalda y descontracturan

Santoral del 17 de agosto: San Jacinto, el misionero que llevó el Evangelio al norte de Europa

Santoral del 17 de agosto: San Jacinto, el misionero que llevó el Evangelio al norte de Europa

Poesía para volver a ser niños: cinco poemas que celebran la infancia

Poesía para volver a ser niños: cinco poemas que celebran la infancia

Siete claves para controlar la hormona del estrés y cuidar la salud

Siete claves para controlar la hormona del estrés y cuidar la salud

Comentarios