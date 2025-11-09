No son dos litros: la cantidad real de agua que deberías beber según tu cuerpo y estilo de vida

La importancia de mantenerse hidratado es incuestionable. El agua representa entre el 50% y el 70% del peso corporal y resulta esencial para casi todas las funciones biológicas del organismo. Sin embargo, la creencia popular de que todos debemos consumir ocho vasos (unos dos litros) de agua al día no es del todo precisa.
Según especialistas, la cantidad ideal de líquidos varía según cada persona y depende de factores como el estado de salud, la intensidad de la actividad física y el clima del lugar de residencia.
Hay determinadas situaciones en las que el organismo demanda una mayor ingesta de líquidos. Es recomendable incrementar el consumo de agua durante el ejercicio intenso, en casos de sudoración abundante, o cuando se vive en zonas de clima cálido, húmedo o de gran altitud.
Las mujeres embarazadas o en período de lactancia también deben prestar especial atención a su hidratación, ya que el cuerpo requiere más líquidos para mantener su correcto funcionamiento.
Cuánta agua se recomienda tomar por día
De acuerdo con las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos, la ingesta total diaria de líquidos -que incluye agua, bebidas y alimentos ricos en agua- debería ser la siguiente:
- Hombres: 3,7 litros (equivalente a 15,5 tazas) por día.
- Mujeres: 2,7 litros (equivalente a 11,5 tazas) por día
Es importante tener en cuenta que alrededor del 20% de esta cantidad proviene de los alimentos, especialmente de frutas y verduras. Productos como la sandía, el pepino o la espinaca son excelentes aliados para mantenerse hidratado de manera natural.
Cómo saber si estás bien hidratado
Una forma sencilla de controlar el nivel de hidratación es prestar atención a la sed y al color de la orina. Si el cuerpo pide agua o la orina tiene un tono oscuro, es una señal clara de que se necesita más líquido.
Mantener una hidratación adecuada no solo mejora el funcionamiento del organismo, sino que también favorece la concentración, la digestión y el rendimiento físico.