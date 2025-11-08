Hay poco tiempo para salvar el planeta, dice Lula

Adna Albuquerque, investigadora de pueblos autóctonos que trabaja como voluntaria en los preparativos de un campamento que albergará a más de 2.000 indígenas durante la COP, exhortó al “poder político a actuar”. “La COP puede posibilitar que se dé un gran paso” para salir de las energías fósiles. “Depende de la influencia política, por lo que es importante que Lula mantenga lo dicho”, dijo.