Buscan mejorar la muestra del factor climático en los datos agrícolas

Al conectar múltiples universos de datos en uno solo, la alianza busca tres objetivos: desarrollar nuevas variedades resilientes al clima, especialmente tolerantes a la sequía y al calor; optimizar el uso de variedades existentes en los entornos donde mejor rinden, e identificar prácticas agronómicas sostenibles que ayuden a los productores a mejorar su productividad ante condiciones cada vez más desafiantes.