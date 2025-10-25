Secciones
EconomíaRural

Buscan mejorar la muestra del factor climático en los datos agrícolas

La firma Calice aportará tecnología al Centro de Mejoramiento de Maíz y Trigo.

Buscan mejorar la muestra del factor climático en los datos agrícolas
Hace 6 Hs

El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt) y Calice -pionera en agricultura computacional- anunciaron una alianza estratégica para transformar la manera en que los datos agrícolas se integran y aplican frente a los desafíos del estrés climático.

La colaboración aprovechará las tecnologías de modelado computacional desarrolladas por Calice para unificar diversos conjuntos de datos -desde experimentos de campo y prácticas de manejo, hasta información ambiental y observaciones de agricultores- dentro de un marco único.

Esta integración permitirá a científicos y a técnicos obtener conocimientos que trascienden los ensayos o entornos individuales, acelerando el mejoramiento de cultivos y el avance hacia prácticas agrícolas sostenibles.

Al conectar múltiples universos de datos en uno solo, la alianza busca tres objetivos: desarrollar nuevas variedades resilientes al clima, especialmente tolerantes a la sequía y al calor; optimizar el uso de variedades existentes en los entornos donde mejor rinden, e identificar prácticas agronómicas sostenibles que ayuden a los productores a mejorar su productividad ante condiciones cada vez más desafiantes.

“Se trata de conectar múltiples universos de datos en uno solo”, señaló Esteban Hernando, director científico (chief scientific officer) de Calice. “Al usar los entornos como terreno común, podemos acelerar la aplicación de la genética y las prácticas agrícolas donde realmente importan”, agregó.

“Para Cimmyt, la capacidad de convertir diversos conjuntos de datos en información enriquecida y procesable ya es un gran avance”, indicó Andrea Gardeazabal Monsalve, líder global del equipo de innovación digital en Cimmyt. “Nos permite acelerar la ciencia asegurando, al mismo tiempo, que productividad y sostenibilidad vayan de la mano”, añadió.

Esta alianza marca un hito en la forma de concebir la investigación agrícola, donde la integración de datos y la agricultura computacional transforman la complejidad en soluciones para productores de todo el mundo.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El ensanche de la Solano Vera: más de 1.000 metros de obra y 90 días de trabajo

El ensanche de la Solano Vera: más de 1.000 metros de obra y 90 días de trabajo

Lo más popular
Conocé la oferta electoral: qué dicen los frentes y partidos acerca del futuro de Tucumán y del país
1

Conocé la oferta electoral: qué dicen los frentes y partidos acerca del futuro de Tucumán y del país

Estoy bebiendo estrellas: cómo la leyenda del champagne inspiró el único vino espumoso tucumano
2

"Estoy bebiendo estrellas": cómo la leyenda del champagne inspiró el único vino espumoso tucumano

SDT Audiovisual: la mirada que elevó la emoción de los 21K LA GACETA
3

SDT Audiovisual: la mirada que elevó la emoción de los 21K LA GACETA

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
4

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Efemérides del viernes 24 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
5

Efemérides del viernes 24 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

El Cerpacu está de fiesta y lo merece: lleva cuatro décadas rescatando saberes ancestrales
6

El Cerpacu está de fiesta y lo merece: lleva cuatro décadas rescatando saberes ancestrales

Más Noticias
Lourdes Fernández, de Bandana, quedó envuelta en un entramado judicial

Lourdes Fernández, de Bandana, quedó envuelta en un entramado judicial

La financiera de Yerba Buena investigada solicitó el concurso preventivo

La financiera de Yerba Buena investigada solicitó el concurso preventivo

Teatro tucumano: Injusticia a escena con “La disgracia de Moreira”

Teatro tucumano: Injusticia a escena con “La disgracia de Moreira”

Diez propuestas para la reforma impositiva que se viene

Diez propuestas para la reforma impositiva que se viene

Recuerdos fotográficos: 1932. Un hincha “santo” fallece en medio del festejo

Recuerdos fotográficos: 1932. Un hincha “santo” fallece en medio del festejo

Beatriz Moreiro: “La gente camina y la naturaleza le pasa desapercibida; por eso mi idea es hacer visible lo invisible

Beatriz Moreiro: “La gente camina y la naturaleza le pasa desapercibida; por eso mi idea es hacer visible lo invisible"

Un análisis comparativo de las cifras del bioetanol a partir de caña y a partir de maíz

Un análisis comparativo de las cifras del bioetanol a partir de caña y a partir de maíz

Comentarios